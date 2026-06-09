مع تراجع الإنتاج والصادرات.. استهلاك القطن المصري يقفز 70%

أصدر الجهاز المركزي للتـعبـئـة العـامـة والإحصاء اليــوم الثلاثاء الموافــق 9 / 6 / 2026 النشرة السنوية لإحصاءات القطن عام 2025.



صادرات القطن

بلغ إجـمـالـى كـمـيـــة الصــادرات 0,7 مـــلــيــــــون ق.م من أول الموسم حتى نهايته (سبتمبر/ أغسطس)عام 2025 مقابـــل 1,1 مليــــون ق.م (سبتمبر / أغسطس) عـــام 2024 بنـسبــــة انخفاض قدرها 32,8%.

انتاج القطن الشعر



بلغ اجمالى كمية الانتاج من القطن الشعر 1,7 مليون ق.م عام 2025 مقابل 2,5 ملـيـــون قنطـــار متري عــام 2024 بنسبة انخفاض قدرها 29,6%

أكثر الدول استيـراداً للقطــن المصري



كانت الهند أكثر الدول استيـراداً للقطــن المصري حيـث بلـغت الكميـة المـصـدرة إليـها 457,2 ألـف ق.م بنسـبــــة قـــدرهــــا 64,4% مـن إجــمــالـي الكـمـيــة المــصــدرة مــن أول الموســم حتـــى نهــايتــه (سبتمبر/ أغسطس) عام 2025.

كميـة المسـتهــلك مـن الأقطـان المحلية



بلغ إجمالي كميـة المسـتهــلك مـن الأقطـان المحلية 182,22 ألف قنطـار متري من أول الموسم حتى نهايته ((سبتمبر/ أغسطس) عام 2025 مقابـل 107,5 ألف ق.م ((سبتمبر/أغسطس) عام 2024 بنسبة زيادة قدرهـا 69,6٪.

المخــزون الفعلى مـن القــطـن الشـعـر

بـلـغ إجمالى المخــزون الفعلى مـن القــطـن الشـعـر 994,0 الف ق.م في 31 أغســطـس عام 2025 مـقــــابــــل 453,8 الف ق.م فى 31 أغسطس عام 2024 بـنـسـبـة زيادة قدرها 119,0٪

الأقـطان من الأصـناف طويــل وسط

بلــغت كـــميــة الأقـطـــــان من الأصـنــاف طــويــل وســط 913,4 ألف ق.م بـــنســبـــة قـــدرهـا 91,9% ويعتبر صنف جيزة 94 أكثر الأصناف الموجودة حيث بلغت كميته 571,5 ألف ق.م بنســــبة قــدرهــا 57,5٪ من إجـمالى الموجود الفـعلى من القطن الشـعر فى 31 أغسطس عام 2025 .

النسبة العالية من القطن

تتركز النسبة العالية من القطن المخزون في ليلة 31 أغسطس عام 2025 في محافظة الشـــرقية حيث بلغت كمية الموجـود مـن القــطــن بها 196,3 ألف ق. م بنسبة قدرها 19,8٪ تليــهــا محافـــظـة البحيرة 173.8 ألف ق . م بنسبة قدرها 17,5٪ من إجمالي الأقطان الموجـودة هذا الموسم.

كمية المخزون من القطن الشعر

بلغت كمية المخزون من القطن الشعر ليلة 31 أغسطس عام 2025 الرتب العالية الجودة (جود/ فج ) حيث بلغت 582,3 ألف قنطار مترى بنسـبة قدرها 58,6٪ يليها الرتب العالية الجودة (جود) حيث بلغت 408,8 ألف قنطار متري بنسبة قدرها 41,1٪ ثم يليها اقطان بدون رتب حيث بلغت 2,9 ألف ق.م بنسبة قدرها 0,3٪ من إجمالي المخزون هذا الموسم .

القـطـن الشعـر للأقطـان المستوردة

بلغ إجمــالى المخزون الفعلى من القـــطــــن الشعــــــر للأقطـان المستوردة 60,8 ألف ق.م في 31 أغسطـس عــام 2025 مقــابــل 33,6 الف ق.م في 31 أغســـــطــــــس عام 2024 بنسبة زيادة قدرها 80,7٪ .