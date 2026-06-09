قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
​بزيادة تصل 1700 جنيه.. جدول مرتبات الموظفين الجديدة بعد رفع الحد الأدنى للأجور
قبل انتهاء من الامتحان.. آلام الولادة تفاجئ طالبة داخل لجنة الثانوية الأزهرية بالشرقية
قبل مواجهة بلجيكا.. لاعبو منتخب مصر تحت أنظار لجنة المنشطات
الحسين عموتة.. من هجوم الجماهير إلى لقب أخطر مدرب عربي
ضربة قوية.. الزراعة تضبط 2360 عبوة مبيدات مغشوشة ومحظورة في 3 محافظات
وزيرة الإسكان تتابع عددا من المشروعات تتر حد بمدن 6 أكتوبر والعبور الجديدة وحدائق أكتوبر
لماذا تراجعت أسعار الذهب في السوق المصري خلال يونيو 2026؟ تقرير يكشف الأسباب
عاجزين عن تغيير القرار.. فيفا يعلن استبعاد الصومالي أرتان من كأس العالم
تحليل منشطات لمنتخب مصر استعدادا لكأس العالم
بشرى لمحبيها.. توافر 15 نوع مانجو بالأسواق.. وهذه هي الأسعار
واقعة قديمة.. القبض على ميكانيكي استعرض بدراجة نارية بصحبة فتاة في الإسكندرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

منال عوض: 150 ألف مواطن استفادوا من أنشطة الوزارة في 26 محافظة

وزيرة التنمية المحلية والبيئة
وزيرة التنمية المحلية والبيئة
ايمان البكش

تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريرًا اليوم من الوحدة المركزية للسكان بالوزارة، حول جهود وأنشطة وحدات السكان بالمحافظات خلال شهر مايو 2026، في إطار تنفيذ الخطة التنفيذية للمبادرات السكانية وتحقيق مستهدفات الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2030، حيث تضمن التقرير مؤشرات الأداء ونسب الإنجاز وأبرز الأنشطة والمبادرات التي تم تنفيذها بالتعاون مع الجهات الشريكة بالمحافظات.

الوحدة المركزية للسكان

وأكدت الدكتورة منال عوض، أن التقرير الوارد من الوحدة المركزية للسكان برئاسة الدكتورة فاطمة الزهراء جيل، أوضح أنه تم تنفيذ 1884 نشاطًا متنوعًا خلال شهر مايو الماضي في 26 محافظة شملت برامج تدريبية وتوعوية وتثقيفية وقوافل سكانية وملتقيات للتوظيف ومبادرات مجتمعية، استفاد منها نحو 150 ألف مواطن بمختلف المحافظات والفئات العمرية.

نسبة تنفيذ مبادرات وحدات السكان بالمحافظات 

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، أن نسبة تنفيذ مبادرات وحدات السكان بالمحافظات منذ يناير وحتى نهاية مايو 2026 بلغت 43.5% من إجمالي الخطة المستهدفة، مشيرة إلى تحقيق معدلات إنجاز متقدمة في عدد من المحاور الرئيسية للاستراتيجية القومية للسكان والتنمية، حيث بلغت نسبة الإنجاز 51% بمحور ضمان الحقوق الإنجابية، و48% بمحور التعليم والتعلم، و47% بمحور تدعيم دور المرأة، و45% بمحور الإعلام والتواصل من أجل التنمية، فيما سجل محور الاستثمار في الثروة البشرية نسبة إنجاز بلغت 39%، ومحور الحوكمة 31% من المستهدف خلال العام الجاري.

تمكين الشباب وتأهيلهم لسوق العمل

وأشارت الدكتورة منال عوض ، إلى أن مبادرات وحدات السكان بالمحافظات تركزت على عدد من المحاور الرئيسية، يأتي في مقدمتها تمكين الشباب وتأهيلهم لسوق العمل والدعم النفسي والاجتماعي بنسبة 36% من إجمالي المبادرات، وتمكين المرأة اقتصاديًا ومجتمعيًا ورفع وعيها البيئي بنسبة 25%، بالإضافة إلى مبادرات دعم التعليم ومواجهة التسرب والأمية بنسبة 20%، وتتضمن المبادرات كذلك برامج لرفع الوعي بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة ومواجهة الشائعات المرتبطة بها وخفض نسب الولادات القيصرية، إلى جانب أنشطة تستهدف تعزيز الوعي المجتمعي بقضايا السكان والتنمية وترسيخ قيم الاستقرار الأسري ومناهضة العنف ضد المرأة ومحاربة التدخين والإدمان.

كما أشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى استمرار جهود الوزارة في دعم وحدات السكان فنيًا ومؤسسيًا، حيث تم عقد الاجتماع الدوري لوحدات السكان بالمحافظات لمتابعة معدلات التنفيذ ومناقشة التوجيهات الواردة بالكتاب الدوري الخاص بالوحدة المركزية للسكان، والتأكيد على دعم مبادرة "أنا متعلم مدى الحياة" ومتابعة عرض إنجازات الوحدات بالمجالس التنفيذية والإقليمية للسكان.

برامج ريادة الأعمال والشمول المالي داخل مراكز مبادرة "حياة كريمة

وفي إطار التعاون مع مؤسسة صناع الخير وبنك مصر، أوضحت د.منال عوض أن وحدات السكان في 14 محافظة واصلت تنفيذ برامج ريادة الأعمال والشمول المالي داخل مراكز مبادرة "حياة كريمة"، حيث بلغ عدد المستفيدين من البرامج التدريبية خلال شهر مايو أكثر من 17 ألف متدرب ومتدربة، ليصل إجمالي المستفيدين منذ بدء المرحلة الحالية إلى نحو 25 ألف مستفيد بنسبة إنجاز بلغت 31% من المستهدف، كما استمرت وحدات السكان في دعم برنامج "قيم وحياة" بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير ومؤسسة أجيال مصر، حيث تم تنفيذ 52 نشاطًا مجتمعيًا في أربع محافظات استفاد منها 4320 مواطنًا بهدف نشر القيم الإيجابية وتعزيز السلوكيات المجتمعية البناءة داخل المدارس ومواقع العمل.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن الوزارة مستمرة في تقديم الدعم الكامل لوحدات السكان بالمحافظات وتعزيز الشراكات مع الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية، استمرار العمل على تحسين الخصائص السكانية وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري من خلال برامج التوعية والتمكين الاقتصادي والاجتماعي .

منال عوض التنمية المحلية التنمية المحلية والبيئة الوحدة المركزية للسكان وحدات السكان بالمحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شبورة

توخوا الحذر.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية خطيرة خلال طقس اليوم

اسعار الدواجن اليوم

هبوط البيض والبانيه.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء

الذهب

إلحق اشتري قبل ما يغلى.. شعبة الذهب تعلن المتوقع بشأن الأسعار

دعاء الأرق وعدم القدرة على النوم

دعاء الأرق وعدم القدرة على النوم.. لمن يعاني التوتر ردّد كلمات تريح القلب وتبعث الطمأنينة

منتخب مصر

الفراعنة صنعوا حالة.. شرطي أمريكي يكشف سبب رقصه مع الجماهير المصرية

الاهلي

عارف بياناته.. شوبير يشوق جماهير الأهلي لاسم المدير الفني الجديد

عموتة

الأهلي يفتح خزائنه.. عموته على أعتاب القلعة الحمراء باتفاق تاريخي

الشهر العقاري

الشهر العقاري أصبح إلكتروني.. كيفية استخراج "التوكيلات الرسمية" من البيت

ترشيحاتنا

لبنان

غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف مدينة صور في جنوب لبنان

أرشيفية

الأرصاد تحذر من موجة شديدة الحرارة اليوم.. شبورة مائية ورياح مثيرة للأتربة

الكهرباء

خبير طاقة: القدرة الإنتاجية للشبكة الكهربائية تبلغ 65 ألف ميجاوات

بالصور

وكيل أول تعليم الشرقية يتفقد لجان الشهادة الإعدادية بمنيا القمح

تعليم الشرقية
تعليم الشرقية
تعليم الشرقية

ماذا يحدث لجسمك عند تناول 7 حبات من القرنفل يومياً؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول 7 حبات من القرنفل يومياً؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول 7 حبات من القرنفل يومياً؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول 7 حبات من القرنفل يومياً؟

طريقة عمل بطاطس بالكاري الهندي

بطاطس بالكاري الهندية..
بطاطس بالكاري الهندية..
بطاطس بالكاري الهندية..

أطعمة تحارب هشاشة العظام.. ماذا يجب أن تأكل للحفاظ على قوة العظام؟

أطعمة تحارب هشاشة العظام.. ماذا يجب أن تأكل للحفاظ على قوة العظام؟
أطعمة تحارب هشاشة العظام.. ماذا يجب أن تأكل للحفاظ على قوة العظام؟
أطعمة تحارب هشاشة العظام.. ماذا يجب أن تأكل للحفاظ على قوة العظام؟

فيديو

نظام الطيبات يثير قلق الصحة السعودية

تجنبوا "نظام الطيبات" .. تحذير عاجل من الصحة السعودية

عامل دليفري

حولت له الفلوس وسابت له المرتبة.. نهاية غير متوقعة لقصة فتاة مع عامل توصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: إما القاهرة أو الفوضى!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: ميثاق الأثر في فلسفة الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الـ AI ينافس شاكيرا عالميا

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع.. قناة السويس الجديدة للعبور الآمن للاقتصاد المصري

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

المزيد