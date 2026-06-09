تختار أيه؟.. لي أوتو L7 أم جيلي سيتى راى 2026

يتوافر داخل سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026 ، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وتوافره هذه الطرازات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: لي أوتو L7 إم جيلي سيتى راى موديل 2026، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

وسائل الأمان بـ لي أوتو L7 موديل 2026

لي أوتو L7 موديل 2026

زودت سيارة لي أوتو L7 موديل 2026 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى .

محرك لي أوتو L7 موديل 2026

لي أوتو L7 موديل 2026

تحصل سيارة لي أوتو L7 موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 330 حصان، وبها عزم دوران 660 نيوتن/متر، وبها 65 لتر، وبها بطارية سعة 52 كيلووات/ساعة، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر لي أوتو L7 موديل 2026

لي أوتو L7 موديل 2026

تباع سيارة لي أوتو L7 موديل 2026 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها 3 مليون و 600 ألف جنيه .

وسائل الأمان بـ جيلي سيتى راى موديل 2026

جيلي سيتى راى موديل 2026

تمتلك سيارة جيلي سيتى راى موديل 2026 بالكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها ESP، وبها حساسات خلفيه، وبها نظام الثبات الإلكترونى، وبها Daytime running lights، وبها Immobilizer Key .

محرك جيلي سيتى راى موديل 2026

جيلي سيتى راى موديل 2026

تستمد سيارة جيلي سيتى راى موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 172 حصان، وبها خزان وقود سعة 51 لتر، وبها عزم دوران 290 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر جيلي سيتى راى موديل 2026

جيلي سيتى راى موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة جيلي سيتى راى موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 299 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة جيلي سيتى راى موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 379 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة جيلي سيتى راى موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 469 ألف جنيه .