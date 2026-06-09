قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بيانات ملاحية : صادرات السعودية من وقود الطائرات إلى أوروبا تتجاوز مستويات ما قبل إغلاق هرمز
منع جماهير .. تعليق ناري من أحمد موسى عن سوء تنظيم مونديال الولايات المتحدة
هل تشتري الآن أم تنتظر؟ توقعات أسعار الدواجن الأيام المقبلة
البيض بـ 65 جنيها في المزرعة.. اتحاد منتجي الدواجن: لا دور لأي سمسار في تحديد الأسعار
زيلينسكي : لن نقبل اتفاقات سلام مع روسيا بدون مشاركتنا
اتحاد منتجي الدواجن: المصريون يستهلكون 5 ملايين فرخة و40 مليون بيضة يوميا
الرئيس السيسي يستقبل رئيس الكونغو الديمقراطية غدا لبحث تعزيز العلاقات الثنائية
أنطونيو تاياني : تصريحات بن غفير بشأن إيطاليا غير مقبولة .. ولا تليق بوزير
هل يجوز قراءة آيات طويلة في الصلاة أم الأفضل القصيرة؟.. أمين الإفتاء يجيب
مقبرة إيرانية للطيران الأمريكي.. خسائر جوية فادحة لواشنطن بعد نكبة الأباتشي | تقرير
مواعيد مباريات مصر في كأس العالم 2026
كامل الوزير : ممر تجاري عربي شمالي وآخر جنوبي .. والقطار السريع يصل سفاجا 2028
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تختار أيه؟.. لي أوتو L7 أم جيلي سيتى راى 2026

لي أوتو L7 إم جيلي سيتى راى 2026
لي أوتو L7 إم جيلي سيتى راى 2026
إبراهيم القادري

يتوافر داخل سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026 ، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وتوافره هذه الطرازات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: لي أوتو L7 إم جيلي سيتى راى موديل 2026، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

وسائل الأمان بـ لي أوتو L7 موديل 2026

لي أوتو L7 موديل 2026

زودت سيارة لي أوتو L7 موديل 2026 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى .

محرك لي أوتو L7 موديل 2026

لي أوتو L7 موديل 2026

تحصل سيارة لي أوتو L7 موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 330 حصان، وبها عزم دوران 660 نيوتن/متر، وبها 65 لتر، وبها بطارية سعة 52 كيلووات/ساعة، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر لي أوتو L7 موديل 2026

لي أوتو L7 موديل 2026

تباع سيارة لي أوتو L7 موديل 2026 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها 3 مليون و 600 ألف جنيه .

وسائل الأمان بـ جيلي سيتى راى موديل 2026

جيلي سيتى راى موديل 2026

تمتلك سيارة جيلي سيتى راى موديل 2026 بالكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها ESP، وبها حساسات خلفيه، وبها نظام الثبات الإلكترونى، وبها Daytime running lights، وبها Immobilizer Key .

محرك جيلي سيتى راى موديل 2026

جيلي سيتى راى موديل 2026

تستمد سيارة جيلي سيتى راى موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 172 حصان، وبها خزان وقود سعة 51 لتر، وبها عزم دوران 290 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر جيلي سيتى راى موديل 2026

جيلي سيتى راى موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة جيلي سيتى راى موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 299 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة جيلي سيتى راى موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 379 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة جيلي سيتى راى موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 469 ألف جنيه .

إصدارات السيارات الجديدة السيارات الجديدة موديل 2027 السيارات الـ SUV الرياضية لي أوتو L7 موديل 2026 محرك لي أوتو L7 أوتو L7 موديل 2026 وسائل الأمان بـ جيلي سيتى راى محرك جيلي سيتى راى موديل 2026 سعر جيلي سيتى راى موديل 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيفا والزمالك

رفع إيقاف القيد | فيفا يعلن مفاجأة سارة في أزمة الزمالك

الذهب

إلحق اشتري قبل ما يغلى.. شعبة الذهب تعلن المتوقع بشأن الأسعار

موعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة

موعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة.. كم يصل سعر التذكرة؟

سعر الريال السعودي اليوم

يواصل الهبوط.. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم

اتهامات جديدة تهز ملف إبستين.. مساعدته السابقة تروي تفاصيل صادمة لأول مرة

اتهامات جديدة تهز ملف إبستين.. مساعدته السابقة تروي تفاصيل صادمة لأول مرة

كنترولات الشهادة الإعدادية 2026

20 صورة ترصد إنتظام أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية في الكنترولات

مشغولات ذهبية

انهيار تاريخي.. أسعار الذهب تواصل النزيف وعيار 21 يتراجع بقوة

اسعار البيض اليوم

بعد انخفاض سعره.. أفضل طريقة لتخزين البيض فترة طويلة

ترشيحاتنا

ورق العنب بالدجاج

طريقة عمل ورق العنب بالدجاج بطعم شهي

الهاتف المحمول

ماذا يحدث عند وضع الهاتف المحمول تحت المخدة

الكحول

حتى لو بكميات صغيرة .. تحذير طبيب عالمي من الكحول| يسبب أخطر الأمراض

بالصور

ليلى علوي تساعد بيومي فؤاد في البحث عن ابنه .. صور جديدة من فيلم ابن مين فيهم؟

ابن مين فيهم
ابن مين فيهم
ابن مين فيهم

ماذا يحدث للمخ عند التعرض للقلق المزمن؟.. يحوّله إلى إدمان خفي

القلق المزمن
القلق المزمن
القلق المزمن

تنظيف الكلى طبيعيًا.. طرق فعالة وأطعمة تقلل خطر الحصوات وتحسن وظائفها

هل تحتاج الكلى إلى "تنظيف" فعلاً؟
هل تحتاج الكلى إلى "تنظيف" فعلاً؟
هل تحتاج الكلى إلى "تنظيف" فعلاً؟

طريقة عمل الشطيطة الحارة بالباذنجان المشوي .. مقبلات بطعم لا يقاوم

طريقة عمل الشطيطة الحارة بالباذنجان المشوي
طريقة عمل الشطيطة الحارة بالباذنجان المشوي
طريقة عمل الشطيطة الحارة بالباذنجان المشوي

فيديو

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرجر؟

الأفضل اللحم أم الدجاج.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرجر؟

مدرب الأهلي الجديد

مدرب الأهلي الجديد.. أبرز خمسة أسماء على طاولة المفاوضات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: حلم الشركة الوطنية الدولية التي تستثمر في البترول والغاز خارج مصر!!

د. شيماء الناصر

د.شيماء الناصر تكتب: الكلاب الضالة في مصر.. أزمة بيئية واجتماعية تتجاوز حدود الشارع

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: للنهايات أيضا حلاوة.. هل جربتها؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: إما القاهرة أو الفوضى!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: ميثاق الأثر في فلسفة الحياة

المزيد