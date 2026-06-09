مبلغ مالي ضخم .. كم بلغت أرباح وإيرادات كريستيانو رونالدو؟

واصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو تعزيز مكانته كواحد من أكثر الرياضيين تأثيرًا وربحًا في العالم، بعدما حقق إنجازًا ماليًا استثنائيًا خارج المستطيل الأخضر، ليضيف فصلًا جديدًا إلى مسيرته الحافلة بالأرقام القياسية.

جدير أن البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم وقائد النصر السعودي، يخطط – إلى جانب مستثمرين آخرين – لشراء حصص استثمارية في النادي خلال الفترة المقبلة.

هل يستحوذ رونالدو على النصر؟

أشارت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، إلى أن تحالف استثماري يقوده رجل الأعمال محمد الخريجي، مالك نادي ألميريا، بمشاركة رونالدو ضمن المستثمرين، يخطط لشراء أسهم نادي النصر.

وبحسب الصحيفة فإن هناك أطراف أخرى تسعى للدخول سباق الاستحواذ على النصر، كواحد من أعرق الأندية السعودية، وهو بطل الدوري في نسخته الأخير.

وقد يكون النصر في طريقه لأن يصبح ثاني الأندية التي تخرج من تحت عباءة صندوق الاستثمارات العامة، بعد الهلال، بعد استحواذ بن طلال رئيس شركة المملكة القابضة على 70% من ملكيته مقابل 840 مليون ريال.

كم بلغت أرباح رونالدو؟

بحسب تقارير حديثة، تجاوزت الإيرادات والأرباح المرتبطة باسم قائد المنتخب البرتغالي حاجز ملياري دولار، وهو رقم يعكس حجم الإمبراطورية التجارية التي بناها اللاعب على مدار سنوات طويلة من النجاح الرياضي والتسويقي.

ولم يعد رونالدو مجرد لاعب كرة قدم يحقق الإنجازات داخل الملاعب، بل تحول إلى علامة تجارية عالمية تمتد استثماراتها إلى مجالات متعددة.

وساهمت عقود الرعاية الضخمة التي أبرمها النجم البرتغالي مع عدد من الشركات العالمية في تعزيز عوائده المالية بشكل كبير، إلى جانب الرواتب المرتفعة التي حصل عليها خلال مسيرته الاحترافية مع أبرز الأندية الأوروبية، وصولًا إلى تجربته الحالية في الدوري السعودي.

كما لعب الحضور الجماهيري الهائل لرونالدو على منصات التواصل الاجتماعي دورًا محوريًا في زيادة قيمته التسويقية، حيث يعد من أكثر الشخصيات متابعة على مستوى العالم.

هذا الانتشار الواسع منح الشركات فرصة للوصول إلى مئات الملايين من المتابعين عبر شراكات إعلانية مرتبطة باسمه وصورته.

ولم تقتصر مصادر دخل اللاعب على كرة القدم والإعلانات فقط، بل توسعت لتشمل استثمارات متنوعة في قطاعات الأعمال والضيافة والعلامات التجارية الخاصة به، ما ساعده على تنويع موارده المالية وتحقيق نمو مستمر في ثروته.

ويؤكد هذا الإنجاز أن رونالدو نجح في استثمار شهرته الرياضية بصورة استثنائية، ليصبح نموذجًا عالميًا للاعب القادر على الجمع بين النجاح الرياضي والتفوق التجاري، كما يعكس حجم التأثير الذي يتمتع به اللاعب البرتغالي في عالم الرياضة والأعمال على حد سواء.