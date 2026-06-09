سباق كايرو جراند بري .. قصة حضور الملك فاروق أشهر سباق سيارات في مصر

قال وائل عبد الجليل، نائب المدير العام ومدير النشاط الرياضي بنادي السيارات والرحلات المصري، إن فكرة سباقات السيارات بالشكل الاحترافي المعروف حاليًا كانت جديدة على العالم في بدايات القرن الماضي، موضحًا أن نادي السيارات الملكي لعب دورًا محوريًا في استضافة وتنظيم واحدة من أهم المحطات التاريخية في رياضة السيارات بمصر.

وأوضح وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية سارة سامي في برنامج "أنا وهو وهي" على قناة "صدى البلد" أن فكرة تنظيم حدث يضم أكبر مصنعي السيارات والمتسابقين على مستوى العالم طُرحت على نادي السيارات الملكي آنذاك، ومن هنا بدأت ملامح سباقات الحلبات وسباقات الفورمولا في الظهور تدريجيًا.

وأوضح أن التخطيط أسفر عن إقامة سباق "كايرو جراند بري" أو "الجزيرة جراند بري" في منطقة الزمالك، ليصبح واحدًا من أبرز الأحداث الرياضية المرتبطة برياضة السيارات خلال تلك الفترة.

وأشار إلى أن السباق شهد مشاركة عدد من أبرز المتسابقين في ذلك الوقت، مؤكدًا أن الحدث تحول إلى واحدة من أقوى بطولات رياضة السيارات خلال السنوات الممتدة من عام 1947 وحتى أواخر الخمسينيات.

وأوضح أن حضور الملك فاروق فعاليات السباق ومشاركته في تتويج الفائزين مثل نقطة تحول مهمة في تاريخ رياضة السيارات، مشيرًا إلى أن هذا الدعم الرسمي منح الحدث مكانة كبيرة لدى مصنعي السيارات والمتسابقين والجماهير.

وأضاف أن قيام ملك مصر بتسليم جائزة سباق سيارات دولي كان حدثًا استثنائيًا في ذلك الوقت، وأسهم في جذب أنظار العالم إلى مصر باعتبارها إحدى الدول الرائدة في تنظيم سباقات السيارات