يمنع اللوكيميا وأخطر الأمراض .. اكتشف ماذا يحدث للجسم عند تناول الثوم الأسود

يعد الثوم الأسود من الأطعمة الغنية بالفوائد الصحية للجسم التى لا يعرفها كثيرون.

وفى هذا التقرير نلقي نظرة على أهم فوائده المثبتة فى الدراسات العلمية.



ووفقا لما جاء فى موقع “ webmd” إليكم أهم الفوائد الصحية للثوم الأسود.

زيادة المناعة

بفضل قدرتها على تقليل الالتهاب، تُساهم مضادات الأكسدة، مثل تلك الموجودة في الثوم الأسود، في تعزيز جهاز المناعة وتمنع مضادات الأكسدة الإجهاد التأكسدي الناتج عن الجذور الحرة، والذي يُؤدي إلى تلف الخلايا وجهاز المناعة السليم يعني قدرة الجسم على مكافحة العدوى والبكتيريا بفعالية أكبر.

حماية القلب

أشارت الدراسات التي أُجريت على الحيوانات إلى أن الثوم الأسود، مثل الثوم الطازج، يُساعد في تقليل الالتهاب وتحسين تدفق الدم في القلب والشرايين كما قد يُساعد الثوم الأسود في خفض مستويات الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية ، مما يُقلل بدوره من خطر الإصابة بأمراض القلب.

صحة الدماغ

قد يُساعد الثوم الأسود ، من خلال تقليل الالتهاب في الدماغ والجهاز العصبي، في الوقاية من أمراض مثل الزهايمر وباركنسون، ويُعتقد أن الالتهاب يُساهم في فقدان الذاكرة ومشاكل التفكير الأخرى.

صحة الكبد

أظهرت الأبحاث التي أجريت على الحيوانات أن مستخلص الثوم الأسود يمكن أن يساعد في خفض مؤشرات تلف الكبد لدى الفئران المصابة بتلف الكبد أو مرض الكبد الدهني.

يحارب بعض أنواع السرطان

أشارت بعض الدراسات إلى أن خصائص الثوم الأسود المضادة للأكسدة قد تساعد في مكافحة السرطان وفي الأبحاث المخبرية، ساعد مستخلص الثوم الأسود في الحد من نمو أنواع عديدة من الخلايا السرطانية، بما في ذلك سرطان القولون، وسرطان الثدي، وسرطان المعدة، وسرطان الدم (اللوكيميا).

ضبط مستوى السكر في الدم

قد يُساعد الثوم الأسود، مثله مثل الثوم الطازج، في ضبط مستويات السكر في الدم، وفقًا لبعض الدراسات الأولية ويُساعد الحفاظ على مستوى السكر في الدم ضمن المعدل الطبيعي في الوقاية من مشاكل صحية خطيرة، مثل داء السكري ومشاكل الكلى كما قد تُساعد مضادات الأكسدة الموجودة في الثوم الأسود في الوقاية من مضاعفات داء السكري.

خفض ضغط الدم

أظهرت العديد من الدراسات التي أُجريت على البشر أن الثوم يُمكن أن يُخفض ضغط الدم لدى الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم ووجدت إحدى الدراسات أن تناول 300 إلى 1500 ملليجرام من مكملات الثوم كان بنفس فعالية دواء أتينولول في خفض ضغط الدم المرتفع على مدى 24 أسبوعًا.

سيتعين عليك تناول الكثير من الثوم، وحوالي أربعة فصوص في اليوم لتساوي الكمية الموجودة في جرعة المكملات الغذائية النموذجية.

