وزير فلسطيني سابق: تحسن في مواقف الفصائل بفضل الجهود المصرية لتنفيذ كافة بنود اتفاق شرم الشيخ

قال أشرف العجرمي وزير فلسطيني سابق، إن هناك تحسن ملحوظ، على مستوى مواقف الفصائل، لتنفيذ كافة بنود اتفاق شرم الشيخ،

ويبدو أن هناك إدراكًا أكبر لحجم المخاطر المترتبة على الاحتلال الإسرائيلي واستمرار إسرائيل في عدوانها على الشعب الفلسطيني.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية نهى درويش، في برنامج "منتصف النهار"، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، أن القيادة المصرية لديها دور مهم في هذا الجانب، من خلال الحث على تجاوز هذه المخاطر، باعتبار أن ما يجري في قطاع غزة خطير للغاية؛ فهو خطر على مستقبل الشعب الفلسطيني، وخطر على أمن الفلسطينيين، وخطر على الأمن القومي المصري، وخطر على المنطقة بأسرها.

وأشار إلى أنه يجب ألا يُسمح لإسرائيل بالاستمرار في مشروع تهجير الفلسطينيين ومنع قيام كيان فلسطيني موحد يفضي إلى إقامة دولة فلسطينية، ويبدو أن هذا الأمر بدأ يؤثر في مواقف الفصائل، التي تتعرض في الواقع لضغوط شديدة جدًا.

وتابع: "لو تُركت هذه الفصائل لأهواء بعض قياداتها، فإنها قد لا تفكر كثيرًا في المصلحة العامة، بل ستفكر أكثر في مصالح تلك القيادات، ومع ذلك، هناك الآن تحسن في المواقف وفي الأداء لدى الفصائل".

دفع الإدارة الأمريكية

وواصل: "نأمل أن ينتهي ذلك إلى اتفاق يكون منطقيًا وواقعيًا ومقبولًا، وأن يسهم في دفع الإدارة الأمريكية إلى ممارسة ضغط كبير على إسرائيل لوقف عدوانها على قطاع غزة".