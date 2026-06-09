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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

24 ساعة | تطور جديد ينتظر إيران في كأس العالم .. ماذا يحدث؟

منتخب إيران
منتخب إيران
أحمد أيمن

أثارت مشاركة المنتخب الإيراني في بطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، تساؤلات واسعة بشأن آلية دخول اللاعبين والجهاز الفني إلى الأراضي الأميركية، في ظل القيود والإجراءات الخاصة المتعلقة بالسفر بين واشنطن وطهران.

وكشفت تقارير إعلامية أن السلطات الأميركية تعتزم منح بعثة المنتخب الإيراني استثناءات خاصة تسمح لها بدخول الولايات المتحدة خلال فترة المباريات فقط، وذلك لضمان مشاركة الفريق في البطولة دون عوائق تنظيمية. 

يأتي هذا التوجه في إطار التزامات الدولة المستضيفة تجاه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الذي يشترط توفير التسهيلات اللازمة لجميع المنتخبات المتأهلة للمونديال.

24 ساعة فقط داخل أمريكا

بحسب المعلومات المتداولة، فإن أفراد المنتخب الإيراني سيحصلون على تصاريح دخول مؤقتة مرتبطة بجدول المنافسات الرسمية، بما يسمح لهم بالتواجد داخل الولايات المتحدة خلال يوم المباراة فقط، دون منحهم امتيازات إقامة طويلة أو تسهيلات إضافية خارج نطاق البطولة.

ويحظى الملف باهتمام خاص نظرًا للعلاقات السياسية المعقدة بين الولايات المتحدة وإيران، والتي انعكست خلال السنوات الماضية على سياسات التأشيرات والسفر. 

ورغم ذلك، تؤكد الجهات المعنية أن استضافة الأحداث الرياضية الكبرى تتطلب الفصل بين الجوانب السياسية والالتزامات الرياضية الدولية، بما يضمن مشاركة جميع المنتخبات المؤهلة على قدم المساواة.

وتنتظر الجماهير الإيرانية بشغف ظهور منتخب بلادها في النسخة المقبلة من كأس العالم، خاصة بعد الأداء المميز الذي قدمه الفريق خلال التصفيات القارية، والذي مكنه من حجز مقعده بين كبار المنتخبات المشاركة في الحدث العالمي الأبرز لكرة القدم.

ماذا ينتظر منتخب إيران؟

من جانب آخر، يراقب الاتحاد الدولي لكرة القدم عن كثب جميع الترتيبات اللوجستية المتعلقة بالمنتخبات المشاركة، لضمان عدم تأثر المنافسات بأي اعتبارات خارج الإطار الرياضي. 

كما تعمل الجهات المنظمة على تنسيق الإجراءات الخاصة بالتأشيرات والتنقل والإقامة بما يتوافق مع القوانين المحلية للدول المستضيفة ومتطلبات البطولة في الوقت ذاته.

ويرى مراقبون أن التعامل مع ملف المنتخب الإيراني قد يشكل نموذجًا لكيفية إدارة التحديات السياسية خلال البطولات الدولية الكبرى، حيث تسعى الأطراف المعنية إلى تحقيق التوازن بين الالتزامات القانونية والسيادية للدول وبين مبادئ الرياضة التي تقوم على الانفتاح والمنافسة العادلة.

ومع اقتراب موعد انطلاق كأس العالم 2026، تتجه الأنظار إلى تفاصيل الاستعدادات التنظيمية للبطولة، التي ينتظر أن تكون الأكبر في تاريخ المونديال من حيث عدد المنتخبات المشاركة وحجم الجماهير والمتابعين حول العالم.

جدير بالذكر أن منتخب إيران، يقع ضمن المجموعة السابعة في كأس العالم، إلى جانب منتخبات مصر وبلجيكا ونيوزيلندا.

كأس العالم 2026 منتخب إيران أخبار كأس العالم مجموعة منتخب مصر أمريكا

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