نواف سلام يبحث مع سيمون كرم نتائج الجولة الرابعة من المفاوضات والتحضير للمقبلة

استقبل رئيس مجلس الوزراء اللبنانى نواف سلام السفير سيمون كرم، حيث جرى تقييم نتائج الجولة الرابعة من المفاوضات، ومراجعة أبرز ما تم التوصل إليه في إطار المساعي الرامية إلى تثبيت الاستقرار ووقف التصعيد.

وتناول اللقاء التحضيرات الجارية للجولة المقبلة من المفاوضات في ضوء التطورات الراهنة، مع التأكيد على أهمية تثبيت وقف إطلاق النار كمدخل أساسي لتهيئة الظروف الملائمة لاستكمال المسار التفاوضي.

كما شدد الجانبان على ضرورة الانطلاق إلى المناطق التجريبية وانتشار الجيش اللبناني فيها وعودة الأهالي إلى بلداتهم، بما يساهم في تعزيز الاستقرار الميداني، وصولاً إلى تحقيق انسحاب إسرائيل إلى الحدود الدولية المعترف بها.