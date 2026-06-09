هاني رمزي : جلوس صلاح على الدكة وارد حسب رؤية المدير الفني

قال هاني رمزي، مدافع النادي الأهلي والمنتخب الوطني الأسبق، إنّ مشاركة محمد صلاح منذ البداية أو الدفع به خلال أحداث المباراة تظل مسألة فنية مرتبطة برؤية المدير الفني ومتطلبات كل مواجهة، مشددًا على أن الاستفادة القصوى من اللاعب لا ترتبط بالضرورة بعدد الدقائق التي يشارك فيها.

وأضاف في لقاء مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنّ فكرة جلوس صلاح على مقاعد البدلاء في بعض المباريات ليست مستحيلة، موضحًا: "ليه لا؟ وارد في وقت من الأوقات، على حسب رؤية حسام".

وأردف أن الحديث لا يتعلق بقرار فني بعينه أو بمباراة محددة، وإنما بمبدأ عام يرتبط بتطور أدوار اللاعبين واختلاف احتياجات الفريق من مباراة لأخرى.

وأوضح أن الجهاز الفني يحدد طريقة الاستفادة من محمد صلاح وفقًا لسيناريو اللقاء وما يحتاجه المنتخب داخل الملعب، قائلًا: "على حسب هو عايز إيه من صلاح، وسيناريو المباراة اللي محتاجه".

وتابع أن الهدف الأساسي في المباريات الودية قد يكون تجربة أكبر عدد من اللاعبين والوصول إلى أفضل شكل فني قبل المواجهات الرسمية.

واستشهد رمزي بتجربة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، موضحًا أن اللاعب بدأ مسيرته كجناح ثم تحول لاحقًا إلى رأس حربة مع التقدم في العمر.

وقال: "الوينج محتاج سرعات أكبر ومجهود دفاعي أكبر، بينما رأس الحربة متطلباته مختلفة"، مضيفًا، أن محمد صلاح كان قبل سنوات قادرًا على تنفيذ عدد كبير من الانطلاقات السريعة لمسافات طويلة خلال المباراة، لكن الأمر اختلف نسبيًا الآن.

وأكد أن صلاح لا يزال قادرًا على القيام بالانطلاقات السريعة، لكن ليس بنفس المعدلات السابقة، مضيفًا: "محمد صلاح يقدر يعمل ده، بس مش بالكم اللي كان بيعمله زمان".

توظيف اللاعب داخل المساحات المناسبة

واختتم حديثه بالتأكيد على أن شطارة المدير الفني تكمن في توظيف اللاعب داخل المساحات المناسبة لإخراج أفضل ما لديه، قائلًا: "ممكن جداً أحتاج صلاح آخر نص ساعة أو ألعبه شوط واحد، وده وارد، دي أدوات في إيد المدرب بيشتغل بيها عشان يستفيد من إمكانياته لأقصى درجة".