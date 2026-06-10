من السمسار إلى المريض .. كيف يُعاقب القانون أطراف تجارة الأعضاء؟

تُعد تجارة الأعضاء البشرية واحدة من أخطر الجرائم التي تستهدف استغلال الإنسان وتحويل احتياجاته الصحية أو أوضاعه المعيشية الصعبة إلى وسيلة لتحقيق أرباح غير مشروعة، وهو ما دفع المشرّع المصري إلى تبني سياسة عقابية صارمة لمواجهتها.

وفي إطار التصدي لهذه الجريمة المنظمة، وسّع القانون نطاق المسؤولية الجنائية ليشمل جميع الأطراف المتورطة في العملية، مؤكدًا أن حماية الجسد البشري وكرامة الإنسان تمثلان خطًا أحمر لا يجوز المساس به تحت أي ظرف.

وضع قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية عقوبات صارمة لمواجهة جرائم بيع وشراء الأعضاء البشرية، باعتبارها إحدى صور الاتجار بالبشر التي تمس كرامة الإنسان وسلامته الجسدية.

القانون يطارد عصابات تجارة الأعضاء بعقوبات رادعة

ويُعد السمسار أو الوسيط أحد أبرز أطراف هذه الجريمة، حيث يعاقب بالسجن المشدد وغرامات مالية كبيرة حال ثبوت تورطه في استقطاب الضحايا أو التوسط في عمليات بيع الأعضاء مقابل مبالغ مالية، مع تشديد العقوبة إذا ارتبطت الجريمة باستغلال قُصّر أو أشخاص في أوضاع إنسانية أو صحية خاصة.

كما يواجه الطبيب الذي يجري عمليات نقل أعضاء بالمخالفة للقانون عقوبات مشددة، نظرًا لدوره المباشر في تنفيذ الجريمة، وتصل العقوبات إلى السجن المؤبد وغرامات بملايين الجنيهات إذا ترتب على العملية وفاة المتبرع أو وقوع أضرار جسيمة، فضلًا عن الحرمان من مزاولة المهنة وشطب اسمه من السجلات المهنية في حالات محددة.

ولا تقتصر المسؤولية الجنائية على الوسطاء والأطباء فقط، إذ يلاحق القانون كذلك المستفيد من العملية إذا ثبت علمه بوجود مقابل مادي أو تورطه في إتمام الصفقة، باعتباره شريكًا في الجريمة، بما يترتب عليه من عقوبات سالبة للحرية وغرامات مالية ومصادرة الأموال المستخدمة في العملية.

ويعكس التشريع المصري توجهًا حاسمًا في مواجهة شبكات الاتجار بالأعضاء البشرية، من خلال تغليظ العقوبات وتوسيع نطاق المساءلة الجنائية بما يضمن حماية المواطنين وتجفيف منابع هذه التجارة غير المشروعة.