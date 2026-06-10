مصر تستضيف بطولة أفريقيا للسامبو بمشاركة 26 دولة و300 لاعب ولاعبة

أعلن محمد صبيح، رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، استضافة مصر للبطولة الأفريقية للسامبو بمشاركة 26 دولة أفريقية وما يقرب من 300 لاعب ولاعبة والتي تقام في الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 12 إلى 15 يونيو 2026.

وأكد رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج والسامبو أن استضافة مصر لبطولة أفريقيا للسامبو تمثل محطة مهمة في مسيرة الرياضة المصرية، مشيدًا بالدعم الكبير الذي تقدمه الدولة المصرية بقيادة وزارة الشباب والرياضة برئاسة جوهر نبيل ، والذي أسهم في تعزيز قدرة مصر على استضافة وتنظيم كبرى البطولات القارية والدولية بمستوى احترافي يليق بمكانتها الرياضية.

وأوضح صبيح أن بطولة أفريقيا للسامبو تشهد مشاركة 26 دولة أفريقية الأمر الذي يعكس الثقة الكبيرة التي تحظى بها مصر لدى الاتحادات الرياضية الأفريقية والدولية، وقدرتها على توفير جميع مقومات النجاح التنظيمي والفني للبطولات الكبرى.

وأشار رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج والسامبو إلى أن الاتحاد يعمل وفق استراتيجية تهدف إلى نشر رياضة السامبو وتوسيع قاعدة الممارسة وإعداد أبطال قادرين على المنافسة القارية والعالمية، مؤكدًا أن استضافة مثل هذه البطولات تسهم في رفع المستوى الفني للاعبين المصريين وتعزيز الاحتكاك الرياضي مع مختلف المدارس الأفريقية.

إشادة إفريقيا بجهود مصر في اللعبة

من جانبه، أشاد دليل الصقيلي رئيس الاتحاد الأفريقي للسامبو ونائب رئيس الاتحاد الدولي للسامبو بالجهود الكبيرة التي تبذلها مصر في تطوير اللعبة، مؤكدًا أن الاتحاد المصري برئاسة محمد صبيح حقق تقدما ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، سواء على مستوى نشر اللعبة أو إعداد الكوادر الفنية والتنظيمية.

وأضاف الصقيلي أن اختيار مصر لاستضافة بطولة أفريقيا للسامبو جاء نتيجة لما تتمتع به من خبرات تنظيمية متميزة وبنية رياضية متطورة، مشيرا إلى أن مشاركة 26 دولة أفريقية و300 لاعب ولاعبة تؤكد المكانة الرائدة التي أصبحت تحتلها مصر داخل منظومة السامبو الأفريقية والدولية.

كما نقل الصقيلي إشادة قيادة الاتحاد الدولي للسامبو بالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه مصر في تنظيم الأحداث الرياضية الكبرى، مؤكدا أن الاتحاد الدولي ينظر إلى مصر باعتبارها شريكا استراتيجيا في خطط نشر وتطوير رياضة السامبو داخل القارة الأفريقية.

اختتم رئيس الاتحاد الإفريقي للسامبو تصريحاته مؤكدا أن البطولة تمثل فرصة مهمة لتعزيز التعاون الرياضي بين الدول الأفريقية، وتبادل الخبرات الفنية، ودعم مسيرة انتشار رياضة السامبو، بما يسهم في اكتشاف أجيال جديدة من الأبطال القادرين على المنافسة في المحافل الدولية ورفع مستوى اللعبة داخل القارة السمراء.