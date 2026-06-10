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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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سعره وصل 70 جنيها.. هل البيض خطير لمرضى السكر والقولون؟

سعر البيض اليوم
سعر البيض اليوم
رشا عوني

بعد انخفاض سعر البيض بشكل ملحوظ خلال الأيام الأخيرة، ازداد الإقبال على شراء طبق البيض بأنواعه، باعتباره من الوجبات الصحية والمعروفة بفوائدها الهائلة للكبار والصغار ليصبح طبق أساسي على الإفطار يومياً، لكن مؤخراً بدأ الترويج لـ أضرار البيض على الجسم وأنه غير مفيد وانتشار النصائح بعدم تناوله نهائياً.

خلال السطور التالية نستعرض لكم فوائد البيض وأضراره، ونقدم لك الإجابة على تساؤلات عديدة خاصة بالبيض وطريقة تناوله وتأثيره على الجسم، وذلك بحسب موقع webteb و موقع healthline الطبي .. 

فوائد البيض المسلوق - ويب طب

فوائد البيض المسلوق

يُعد البيض المسلوق غذاءً متكاملاً وعالي القيمة الغذائية، فهو مصدر غني بالبروتين عالي الجودة، الفيتامينات (مثل B12 و D)، والمعادن (كالزنك والسيلينيوم). 

تكمن فوائده الأساسية في تعزيز صحة الدماغ، تقوية العظام، دعم المناعة، المساعدة في إنقاص الوزن عبر زيادة الشبع، وحماية العيون لاحتوائه على مضادات الأكسدة. 

الفيتامينات الموجودة في البيض

البيض يحتوي علي عدد من الفيتامينات أ، ب5، ب12، د، ه، ك، ب6على الرغم من صغر حجمه نسبيًا، إلا أن البيض يحتوي على الكثير من العناصر الغذائية ويمكن أن يكون عنصرًا أساسيًا مهمًا في نظام غذائي متوازن.

فوائد وأضرار البيض المسلوق والمقلي.. أيهما أفضل لصحتك وجمالك؟

هل البيض خطر على مرضى السكر؟

البيض ليس ضاراً لمرضى السكري، بل يُعد خياراً غذائياً ممتازاً. فهو يحتوي على نسبة شبه معدومة من الكربوهيدرات، مما يعني أنه لا يرفع مستويات السكر في الدم. 

كما أنه غني بالبروتين عالي الجودة الذي يساعد على الشعور بالشبع لفترات طويلة وتنظيم مستويات الجلوكوز.

البيض غني بفيامين د

زيادة مستويات فيتامين د : يشتهر البيض بغناه بفيتامين D، لذا فإن تناوله يومياً يساعد على زيادة إطلاق الجينات التي تنظم جهاز المناعة وتفرز الهرمونات مثل الدوبامين والسيروتونين.

أخطاء عند طهي وتناول البيض- توقف عن فعلها الآن | الكونسلتو


هل يؤثر البيض على الكولسترول؟

صفار البيض، يحتوي على نسبة عالية من الكوليسترول ، تحتوي بيضة واحدة كبيرة على حوالي 186 ملجم من الكوليسترول الغذائي.

 

فوائد البيض للعظام

 

يستخدم الجسم البروتينات لتوليد جميع أنواع الجزيئات والأنسجة الهيكلية والوظيفية، لذلك من الضروري دمجها في النظام الغذائي. تحتوي بيضة واحدة على حوالي 6 غرامات من البروتين بالإضافة إلى كونها غنية بالأحماض الأمينية الأساسية التي تسمح للجسم بالاستفادة الكاملة من كميات البروتين التي تحتوي عليها. ويساعد الاستهلاك الكافي للبروتينات على تعزيز كتلة العضلات و تحسين صحة العظام 

يساهم في تعزيز قدرة الجسم على التعافي من الأمراض.. ما هي فوائد البيض؟ | المصري اليوم

هل البيض مفيد للنظر؟

يساعد البيض في الحفاظ على البصر، و يحتوي صفار البيض على كميات كبيرة من اللوتين والزياكسانثين ، وهي مضادات أكسدة مفيدة تساعد في تقليل خطر إعتام عدسة العين والضمور البقعي في العين، كما يحتوي البيض على نسبة عالية من فيتامين أ، وهو مفيد لصحة العين.

فوائد البيض للجلد والبشرة

 إبطاء شيخوخة الجلد، فالأحماض الأمينية الموجودة داخل البيض تعمل على تجديد الخلايا وبالتالي إبطاء تأثير شيخوخة الجلد، حيث إن صفار البيض يحتوي على الكولاجين الضروري لتجديد الجلد .

هل البيض يساعد على خسارة الوزن؟

قد تمنح الكثير من الأطعمة الأخرى شعورا أفضل بالشبع، لكن يأتي البيض كخيار مثالي لأنه يعطي الجسم مزيجا من البروتين والدهون. 

وبالتالي يساعد الحرص على تناول البيض يومياً في التقليل من استهلاك الأطعمة والوجبات الخفيفة على المدى القصير بشكل ملحوظ.

فوائد وأضرار تناول صفار البيض.. بكتيريا السالمونيلا والكوليسترول – الأسبوع

هل البيض يهيج القولون؟

البيض لا يؤثر على قولون الأشخاص الذين ليس لديهم حالات صحية في القولون، بينما قد يهيج أعراض القولون العصبي عند المصابين به في حال كان سبب إصابتهم بالمرض هو الغذاء وليس مسببات أخرى مثل التوتر.

كما أن طريقة تحضير البيض لها علاقة في تهيج القولون خاصة عند مرضى القولون العصبي، فتناول صفار البيض السائل قد يزيد من أعراض المتلازمة.

 أفضل طريقة لتناول البيض دون أن يؤثر على القولون عند مرضى متلازمة القولون العصبي هي البيض المسلوق أو العجة.﻿

هل يؤثر البيض المسلوق على المرارة؟

البيض قد يكون من مهيجات المرارة نظراً لاحتواء صفاره على نسب عالية من الكوليسترول والدهون التي تحفز المرارة وتتسبب في نوبات الألم لدى من يعانون من الحصوات أو الالتهابات. 

سعر البيض اليوم سعر طبق البيض فوائد البيض اضرار البيض اضرار البيض لمرضى السكر

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