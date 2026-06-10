قدم إبداعا يعيش طويلا في الذاكرة.. رانيا فريد شوقي تنعى عبدالعزيز مخيون

نعت الفنانة رانيا فريد شوقي، الراحل الفنان القدير عبد العزيز مخيون ،الذي توفي صباح اليوم، بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة خلال الأيام الماضية، استدعت نقله إلى أحد مستشفيات الإسكندرية، حيث تم حجزه داخل العناية المركزة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وكتبت رانيا فريد شوقي عبر حسابها الشخصي بموقع فيسبوك: “رحل الفنان الكبير عبد العزيز مخيون مدرسة فريدة في الأداء التلقائي والعميق”.

وتابعت: “فنان لم يكن يحتاج الصراخ أو الانفعال المفتعل ليقنعك؛ ملامحه الهادئة، نبرة صوته الرصينة، ونظراته المليئة بالتفاصيل كانت كافية لتجسيد روح الشخصية بكل أبعادها”.

واختتمت: “عاش هادئاً، وقدم إبداعاً يعيش طويلاً في الذاكرة بعيداً عن الصخب والتكلف، نسأل اللّٰه له الرحمة والسكينة، ولأهله ومحبيه الصبر”.

وفاة الفنان عبد العزيز مخيون

كان الفنان الراحل قد تعرض لأزمة صحية مفاجئة خلال الأيام الأخيرة، ما استدعى نقله إلى أحد المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، قبل أن يتم إيداعه بقسم العناية المركزة لمتابعة حالته الصحية عن قرب.

وشيعت جثمان الراحل، مساء اليوم الأربعاء بالمسجد الكبير بقرية زكي أفندي القبلية التابعة لمركز أبوحمص بمحافظة البحيرة، على أن يتلقى أفراد الأسرة واجب العزاء بالقرية.