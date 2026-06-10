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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس جامعة دمنهور يشيد بانضباط وجودة لجان الامتحانات بكليات قطاع النوبارية

لجان امتحانات جامعة دمنهور بقطاع النوبارية
لجان امتحانات جامعة دمنهور بقطاع النوبارية

أجرى الدكتور إلهامي ترابيس رئيس جامعة دمنهور، يرافقه الدكتور ماجد شعلة نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، اليوم جولة تفقدية  للجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكليات قطاع النوبارية، وذلك للاطمئنان على سير الامتحانات والالتزام بمعايير الجودة وتوافر المناخ الملائم لأداء الطلاب.

جاءت الجولة بحضور الدكتور عمرو أبو هاني، قائم بعمل عميد كلية الحاسبات والمعلومات، الدكتورة راندا حلمي قائم بعمل عميد كلية التربية النوعية، الدكتور حازم قطري قائم بعمل عميد كلية الفنون التطبيقية، ووكلاء الكليات لشئون التعليم والطلاب ومسؤولي الكنترولات.

خلال جولته؛ أكد الدكتور إلهامي ترابيس أن جامعة دمنهور تضع انتظام الامتحانات وتوفير بيئة آمنة وهادئة للطلاب على رأس أولوياتها، مشددا على تطبيق معايير الجودة والشفافية في كافة اللجان دون استثناء، مشيدا بما لمسه من انضباطا كاملا من الطلاب والملاحظين، والتزاما بالجداول الزمنية، وهو ما يعكس وعي الطلاب وجهود إدارات الكليات.

وأضاف "ترابيس" أن جامعة دمنهور حرصت على توفير كافة الإمكانيات اللوجستية والفنية لدعم العملية الامتحانية بالقطاع، من وسائل تهوية وإضاءة، ودعم طبي للتعامل الفوري مع أي طارئ.

من جانبه أشاد الدكتور ماجد شعلة بمستوى التنظيم والالتزام داخل كليات القطاع، مشيرا إلى أن جميع اللجان تعمل وفق اللائحة الطلابية وتضمن تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، لافتا إلى أن الامتحانات هي معيار تقييم حقيقي لمخرجات التعلم، مؤكدا أن "الالتزام بالجداول الزمنية، وحسن تعامل الملاحظين، ووعي الطلاب باللوائح، خلق مناخا امتحانيا صحيا يحفز الطلاب على الإبداع. 

فيما أعرب عمداء كليات قطاع النوبارية عن بالغ تقديرهم للدعم المستمر من إدارة الجامعة، مؤكدين أن الجاهزية التي ظهرت عليها اللجان اليوم هي ثمرة خطة استباقية بدأت قبل الامتحانات بأسابيع، شملت تجهيز كافة اللجان فنياً وإدارياً مما ساهم في انسيابية سير الامتحانات دون معوقات.

واختتم رئيس الجامعة جولته بتوجيه الشكر لعمداء الكليات وأعضاء الجهازين الأكاديمي والإداري بكليات قطاع النوبارية، كما وجه الشكر لأبنائه الطلاب على الالتزام والانضباط، متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح.

جامعة دمنهور النوبارية البحيرة

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