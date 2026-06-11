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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

تصدر الترند.. من هو ماركوس سينيسي مشروع توتنهام الجديد ؟

المدافع الأرجنتيني ماركوس سينيسي
المدافع الأرجنتيني ماركوس سينيسي
أمينة الدسوقي

مع انطلاق سوق الانتقالات الصيفية واستعداد الأندية الكبرى للموسم الجديد، كان نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي حريصا على توجيه رسالة مبكرة لمنافسيه.

 فجاء الإعلان عن التعاقد مع المدافع الأرجنتيني ماركوس سينيسي ليكون أولى خطوات الفريق اللندني نحو بناء مشروع جديد يطمح من خلاله إلى العودة لمنصات التتويج.

بداية جديدة في شمال لندن

أعلن توتنهام رسميا ضم المدافع الأرجنتيني ماركوس سينيسي في صفقة انتقال حر عقب انتهاء عقده مع بورنموث، على أن ينضم اللاعب إلى صفوف الفريق اعتبارا من الأول من يوليو المقبل، بعد استكمال الإجراءات والموافقات الدولية اللازمة.

ويمثل التعاقد مع سينيسي إضافة مهمة لخط دفاع الفريق، في ظل الخبرات الكبيرة التي يمتلكها اللاعب بعد سنوات من التألق في الملاعب الأوروبية، خصوصًا في الدوري الإنجليزي الممتاز.

سينيسي: جئت من أجل الألقاب

لم يُخفِ المدافع الأرجنتيني حماسه لخوض التجربة الجديدة، حيث أكد في أول تصريحاته عقب الإعلان الرسمي عن الصفقة أن الانضمام إلى توتنهام يمثل لحظة استثنائية في مسيرته.

وقال سينيسي إن إدارة النادي أظهرت منذ البداية رغبة كبيرة في التعاقد معه وإقناعه بالمشاركة في المشروع الجديد، مشددًا على أنه سيبذل كل ما لديه داخل الملعب لإسعاد الجماهير وإعادة النادي إلى المكانة التي يستحقها.

وأضاف أن هدفه الرئيسي يتمثل في المنافسة على البطولات وتحقيق الإنجازات مع الفريق خلال السنوات المقبلة.

رحلة طويلة من الأرجنتين إلى الدوري الإنجليزي

بدأ ماركوس سينيسي رحلته الكروية مع نادي سان لورينزو الأرجنتيني، حيث لفت الأنظار بقدراته الدفاعية وشخصيته القوية داخل الملعب وبعد تألقه المحلي، انتقل إلى نادي فينورد الهولندي، وهناك اكتسب خبرات أوروبية مهمة وساهم في وصول الفريق إلى نهائيات محلية وقارية.

وفي عام 2022، انتقل إلى بورنموث الإنجليزي ليبدأ واحدة من أبرز مراحل مسيرته الاحترافية، حيث تحول إلى أحد الركائز الأساسية في دفاع الفريق على مدار أربعة مواسم متتالية.

أرقام تؤكد قيمته الفنية

خلال الموسم الماضي، قدم سينيسي مستويات مميزة جعلته من بين أفضل المدافعين في الدوري الإنجليزي وشارك في 39 مباراة بمختلف المسابقات، كما ساهم في صناعة خمسة أهداف، إلى جانب أدواره الدفاعية المؤثرة.

كما تصدر قائمة المدافعين الأكثر تنفيذا للتمريرات الطويلة، واحتل مراكز متقدمة في مؤشرات الاعتراضات والتشتيت والتدخلات الدفاعية، ما يعكس قدرته على الجمع بين الصلابة الدفاعية والمساهمة في بناء الهجمات.

ورقة رابحة للمنتخب الأرجنتيني

على الصعيد الدولي، ارتدى سينيسي قميص منتخب الأرجنتين في عدة مناسبات منذ استدعائه الأول عام 2022، مستفيدا من مستواه الثابت في الملاعب الأوروبية.

ورغم المنافسة القوية داخل صفوف "التانجو"، فإن المدافع الأرجنتيني نجح في إثبات حضوره ضمن قائمة الخيارات الدفاعية للمنتخب.

أولى الصفقات ورسالة واضحة

يبدو أن توتنهام اختار أن يبدأ سوق الانتقالات برسالة واضحة مفادها أن الفريق يسعى لبناء منظومة أكثر قوة وخبرة. 

ومع وصول ماركوس سينيسي، يراهن النادي اللندني على قائد دفاعي يمتلك الخبرة والشخصية والقدرة على قيادة الخط الخلفي في رحلة البحث عن الألقاب الغائبة.

ويبقى السؤال الذي ستجيب عنه الأشهر المقبلة هل يكون سينيسي القطعة الأولى في مشروع يعيد توتنهام إلى منصات التتويج ويحقق حلم جماهيره بالعودة إلى المنافسة على البطولات الكبرى؟ 

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