ضربات أمريكا لإيران.. هل يقترب الشرق الأوسط من مواجهة متعددة الجبهات؟

تصاعد الصراع مرة أخرى بين الولايات المتحدة وإيران بشكل متسارع، مع تبادل ضربات جوية وهجمات متبادلة امتدت إلى أكثر من ساحة إقليمية، في تطور يثير مخاوف متزايدة من انزلاق المنطقة إلى حرب أوسع متعددة الجبهات.

وتزامن هذا التصعيد مع تحذيرات دولية من تداعيات أمنية واقتصادية قد تطال أسواق الطاقة وحركة الملاحة الدولية.

وتشير تقارير دولية، من بينها ما نقلته وكالات مثل “رويترز”، إلى أن وتيرة العمليات العسكرية ارتفعت بشكل ملحوظ، مع اتساع نطاق الاستهداف ليشمل مواقع عسكرية وبنى تحتية حساسة في أكثر من دولة بالمنطقة.

شرارة التوتر وبداية التصعيد

بدأت موجة التصعيد الأخيرة عقب حادثة عسكرية قرب مضيق هرمز، حيث أدى استهداف طائرة هليكوبتر أمريكية من طراز “أباتشي” إلى سلسلة من الهجمات المتبادلة بين الجانبين.

وأدى ذلك إلى توسع دائرة الاشتباك لتشمل أهدافًا داخل إيران، إضافة إلى قواعد ومواقع أمريكية في الخليج.

ويرى مراقبون أن أهمية مضيق هرمز الاستراتيجية، باعتباره أحد أهم الممرات النفطية في العالم، جعلته محورًا رئيسيًا في زيادة حدة التوتر بين الطرفين، مع تهديدات متكررة بعرقلة الملاحة فيه.

ضربات أمريكية وردود إيرانية متصاعدة

أعلن الجيش الأمريكي تنفيذ ضربات استهدفت أنظمة مراقبة عسكرية ومنشآت اتصالات ومواقع دفاع جوي داخل إيران، مؤكدًا أن العمليات تأتي ردًا على ما وصفه بـ“هجمات غير مبررة”.

في المقابل، أعلن الحرس الثوري الإيراني تنفيذ هجمات مضادة استهدفت قواعد عسكرية أمريكية في الكويت والبحرين، إضافة إلى مواقع مرتبطة بالقوات الأمريكية في المنطقة، مع تأكيدات لاحقة باستهداف مواقع إضافية في الأردن.

كما أشارت مصادر عسكرية إلى أن الدفاعات الجوية في أكثر من دولة خليجية تعاملت مع أجسام معادية، في حين تم تسجيل أضرار مادية وسقوط شظايا طائرات مسيّرة في مناطق سكنية داخل البحرين، ما أدى إلى إصابات محدودة بين المدنيين.

توتر سياسي ورسائل متبادلة بين واشنطن وطهران

في السياق السياسي، صعّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من لهجته، ملوّحًا باستمرار الضربات إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق سياسي سريع مع طهران، في وقت تربط فيه الإدارة الأمريكية العمليات العسكرية بضغط تفاوضي مباشر.

وفي المقابل، اتهمت إيران واشنطن باستهداف منشآت مدنية، ووصفت بعض الضربات بأنها ترقى إلى “جرائم حرب”، بينما لم تصدر ردود تفصيلية من البنتاجون بشأن تلك الاتهامات، ما زاد من حدة التوتر السياسي والدبلوماسي.

اضطراب إقليمي واسع ومخاوف اقتصادية

أدى التصعيد العسكري إلى اضطرابات واضحة في أسواق الطاقة العالمية، مع ارتفاع أسعار النفط نتيجة المخاوف من تعطل الإمدادات عبر الخليج العربي. كما شهدت بعض الدول الخليجية إجراءات احترازية شملت إغلاقًا مؤقتًا للأجواء وتعزيز أنظمة الدفاع الجوي.

وفي البحرين، سجلت السلطات إصابات طفيفة وأضرارًا مادية نتيجة سقوط شظايا طائرات مسيّرة تم اعتراضها، فيما أعلنت الكويت والبحرين التعامل مع أهداف جوية معادية، وسط حالة استنفار أمني متزايد.

امتداد المواجهة إلى الساحة اللبنانية

بالتوازي مع التصعيد الأمريكي الإيراني، تشهد الساحة اللبنانية تصاعدًا في المواجهة بين إسرائيل و"حزب الله"، حيث أسفرت غارات إسرائيلية عن سقوط ضحايا وارتفاع وتيرة العمليات العسكرية المتبادلة.

ويعكس هذا التداخل بين الجبهات المختلفة اتساع رقعة الصراع الإقليمي، وتحوله من مواجهة ثنائية إلى شبكة نزاعات مترابطة تمتد عبر أكثر من دولة.

ومن جانبه، قال أستاذ العلوم السياسية، الدكتور طارق فهمي، إن التطورات بين الولايات المتحدة وإيران باتت تميل بشكل متسارع نحو الخيار العسكري، مشيرًا إلى أن هذا الاتجاه كان مطروحًا منذ فترة في ظل تقديرات أمنية أمريكية ترى أن فرص التقدم في المسار التفاوضي أصبحت محدودة للغاية.

وأضاف فهمي، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الإدارة الأمريكية تواجه ضغوطًا سياسية وعسكرية متزايدة داخل واشنطن، إلى جانب اعتبارات تتعلق بتكاليف الانتشار العسكري في المنطقة، وهو ما دفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إعادة تفعيل الضربات العسكرية بهدف تعزيز أوراق القوة في أي مفاوضات محتملة.

ولفت إلى أن تعثر الوساطات وعدم تحقيق أي اختراق في المفاوضات بين واشنطن وطهران أسهما في دفع الإدارة الأمريكية إلى تبني نهج أكثر حدة، مع ترجيحات بأن أي رد إيراني قد يأتي في إطار “تصعيد محسوب” يستهدف مواقع أو مصالح أمريكية في منطقة الخليج أو أهدافًا إسرائيلية، ما يرفع من مخاطر اتساع المواجهة.

واختتم أستاذ العلوم السياسية بأن المسار التفاوضي بين الجانبين يعيش حالة جمود واضحة، مع استمرار الاتصالات غير المباشرة فقط عبر وسطاء، في ظل تعقيد الملفات المطروحة، مؤكدًا أن المشهد يظل مفتوحًا على احتمالات التصعيد أو العودة التدريجية إلى التفاوض وفق تطورات المرحلة المقبلة.

سيناريوهات مفتوحة دون أفق تهدئة

رغم الدعوات الدولية المتكررة للتهدئة، لا تزال مؤشرات التصعيد هي الأكثر حضورًا، في ظل استمرار تبادل الضربات وغياب أي مسار تفاوضي واضح.

وتشير تقديرات سياسية إلى أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى مرحلة أكثر خطورة على مستوى الأمن الإقليمي والدولي.

وفي ظل هذه التطورات، يبقى المشهد مفتوحًا على احتمالات متعددة، تتراوح بين احتواء تدريجي للتصعيد أو انزلاق نحو مواجهة أوسع ذات تداعيات غير مسبوقة على المنطقة بأكملها.