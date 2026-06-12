إيمي سمير غانم تشارك جمهورها صورة نادرة من ألبوم ذكريات العائلة

شاركت الفنانة إيمي سمير غانم جمهورها صورة نادرة من ألبوم ذكرياتها العائلية،وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

ظهرت ايمي سمير غانم فيها برفقة شقيقتها الفنانة دنيا سمير غانم ووالديهما الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز خلال مرحلة الطفولة.





علي الجانب الآخر حرصت الفنانة ايمي سمير غانم، وزوجها الفنان حسن الرداد، على مساندة شقيقتها الفنانة دنيا سمير غانم، خلال احتفالية تجديد تعيينها سفيرة النوايا الحسنة لمنظمة اليونيسيف في مصر.

كما شهدت الاحتفالية ظهور خاص لابنة دنيا سمير غانم «كايلا»، اللتي حرصت على مرافقة والدتها، في كل مراسم الاحتفالية، بينما تغيب زوجها الإعلامي رامي رضوان، عن الحضور لانشغاله بعرض حلقة برنامجه على الهواء مباشرة الأربعاء.

وشهدت احتفالية تجديد تعيين الفنانة دنيا سمير غانم سفيرة للنوايا الحسنة لمنظمة يونيسف في مصر، حضور السيدة ناتاليا ويندر روسي، ممثلة منظمة يونيسف في مصر، وكذلك حضور ابنة دنيا، وشقيقتها إيمي، وزوج شقيقتها الفنان حسن الرداد.

أحدث أعمال دنيا سمير غانم

وكان أحدث أعمال الفنانة دنيا سمير غانم، هو فيلم روكي الغلابة، الذي تم عرضه العام الماضي 2025.

تدور أحداث روكي الغلابة، في إطار اجتماعي كوميدي، حيث تجسد النجمة دنيا سمير غانم خلاله شخصية فتاة فلاحة تمارس الملاكمة، وهي البودي جارد الخاص بـالنجم محمد ممدوح الذي يشاركها بطولة الفيلم، ويمران سويًا بالعديد من المواقف الكوميدية.