واحد كمالة .. طريقة عمل الكشري المصري زي المحلات

الكشري من الأطباق المصرية الشهيرة التي يعشق تناولها الكثير من المصريين مما يجعل البعض يحرص على شرائها من المطاعم.

قدمت الشيف توتا مراد، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل الكشري، فيما يلي….

مقادير الكشري



● 1 كوب شعريه

● 1 كوب عدس

● 2 كوب أرز مصري

● 1 كوب مكرونة خواتم صغيرة

● نص كيس مكرونة اسباجتي

● ملح

● كمون

● شطه

● ماء مغلي

صلصه الكشري

● توم مفروم

● عصير طماطم

● طماطم مكعبات

● خل أبيض

● ملح وفلفل

● كمون وكزبرة

● شطة

دقه الكشري

● ثوم مفروم

● خل أبيض

● ماء مغلي

● ملح وكمون

● ورد الكشري



طريقة تحضير الكشري



للكشرى:

فى حلة على النار يوضع زيت وبصل، ثم مكونات الكشرى تدريجياً: ملح، فلفل، كمون، ماء ساخن، وتقلب جميع المكونات وتترك حتى تمام الطهي.

للصلصة:

في حلة على النار، توضع مكونات الصلصة تدريجياً و تترك حتى تمام الطهي.

للدقة:

في طبق التقديم، توضع مكونات الدقة تدريجياً و تقدم.

الشطة:

تخلط جميع المكونات تدريجياً للحصول على الشطة.

يزين وجه الكشري بقليل من الحمص وورد الكشري ويقدم مع الدقة، الصلصة، الشطة، وورد الكشري.