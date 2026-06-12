نجاح جراحة دقيقة لإعادة بناء مفصل الركبة وإصلاح كسور الفك بالغردقة العام

نجح الفريق الطبي بمستشفى الغردقة العام في إجراء جراحة دقيقة ومعقدة لمريض يعاني من إصابات متعددة شملت كسرًا مفتتًا بمفصل الركبة وكسورًا متعددة بالفك، حيث تم التعامل مع الحالة بنجاح من خلال تدخل جراحي متكامل أعاد للمريض الاستقرار الوظيفي للإصابات التي تعرض لها، في إطار جهود تطوير المنظومة الصحية بمحافظة البحر الأحمر والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، والتي تحظى باهتمام ودعم الدكتور وليد عبدالعظيم البرقي محافظ البحر الأحمر.

وشملت الجراحة إجراء عملية متخصصة لإعادة بناء مفصل الركبة، حيث قام فريق جراحة العظام بتركيب الشرائح والمسامير الطبية اللازمة لتثبيت الكسر المفتت وإعادة المحاذاة التشريحية السليمة لعظام المفصل، بما يسهم في استعادة كفاءة الركبة الوظيفية والحركية ويعزز فرص تعافي المريض وعودته إلى ممارسة حياته الطبيعية.

وبالتوازي مع ذلك، أجرى فريق جراحة الوجه والفكين تدخلاً جراحيًا دقيقًا لإصلاح الكسور المتعددة بالفك، باستخدام تقنيات متقدمة لتثبيت العظام وإعادة بنائها بصورة سليمة، بما يضمن الحفاظ على الوظائف الحيوية للفك وتحقيق أفضل النتائج العلاجية للمريض.

وأكدت إدارة المستشفى أن نجاح الجراحة جاء نتيجة التنسيق الكامل بين التخصصات الطبية المختلفة، وهو ما يعكس المستوى المتقدم الذي وصلت إليه الفرق الطبية بمستشفى الغردقة العام وقدرتها على التعامل مع الحالات الجراحية المركبة والمعقدة.

وضم الفريق الطبي المشارك في الجراحة الدكتور شنودة راجي فارس، أخصائي جراحة العظام والمفاصل، والدكتور محمد جلال، أخصائي جراحة الوجه والفكين، والدكتور محمد أشرف، طبيب مقيم جراحة العظام، والدكتورة إسراء أخصائية التخدير، إلى جانب الأستاذ أحمد إبراهيم من فريق التمريض، والأستاذ عماد من فريق الأشعة.

من جانبه، أكد الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أن هذا النجاح يمثل إضافة جديدة لسجل الإنجازات الطبية بالمستشفى، ويعكس الكفاءة العالية للكوادر الطبية وقدرتها على إجراء الجراحات التخصصية الدقيقة وفق أحدث المعايير الطبية.

وأشار إلى أن مستشفى الغردقة العام يشهد تطورًا مستمرًا في الخدمات العلاجية والتخصصية، بما يسهم في توفير رعاية صحية متكاملة لأبناء المحافظة، ويحد من الحاجة إلى تحويل الحالات المعقدة إلى مستشفيات خارج البحر الأحمر.

ويأتي هذا النجاح في إطار خطة وزارة الصحة ومحافظة البحر الأحمر لدعم المنظومة الصحية ورفع كفاءة المستشفيات الحكومية، بما يضمن تقديم خدمات طبية متطورة للمواطنين وتعزيز جودة الرعاية الصحية داخل المحافظة.