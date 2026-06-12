قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء: خدمات علاجية مجانية لمواطني القرى والمناطق الأكثر احتياجاً بكفر الشيخ
الاتحاد الأوروبي: حل الدولتين المسار الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق سلام دائم بالشرق الأوسط
انفجار وحريق ضخم في نادٍ رياضي بأمستردام يُصيب 7 أشخاص
صعّد لهجته ضد إيران .. ترامب: لا مكان لـ"حسن النية"وهجمات هرمز مرفوضة
اتهامات ونفي وتصريحات جريئة.. القصة الكاملة في أزمة سعد الصغير والراقصة شمس
الصفحة الرسمية لـ هاني شاكر تحيي الذكرى الأربعين لرحيله
وزير الخارجية ونظيره السويسري يؤكدان على أهمية البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة
بين القوانين والجدل الإنساني.. هل يُمنع إطعام الحيوانات الضالة في العالم؟
هل يواصل الذهب صعوده؟.. توقعات بقفزات جديدة حتى 7500 جنيه
طاقم برازيلي لإدارة مباراة مصر وبلجيكا في كأس العالم 2026
أخبار السيارات| BYD تفاجئ العالم ببطارية تشحن خلال 5 دقائق.. دينزا تطلق أول سيارة بقوة 1139 حصانا.. الذكاء الصناعي يبدأ في تصميم العربيات
فتح تحقيق فوري.. وفاة طيار ومتدربة بالأكاديمية المصرية للطيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ظروف المعيشة .. لماذا يترك بعض الأطفال الدراسة ويتجهون إلى سوق العمل؟

الأطفال
الأطفال
محمد البدوي

تُعد عمالة الأطفال واحدة من القضايا الاجتماعية المعقدة التي لا تزال تثير جدلًا واسعًا في المجتمعات، خاصة مع تداخل العوامل الاقتصادية والثقافية في تشكيل قرارات الأسر.

المهارات داخل المدرسة

ففي الوقت الذي يفترض فيه أن تكون الطفولة مرحلة للتعلم والنمو وبناء المهارات داخل المدرسة، يضطر بعض الأطفال إلى ترك مقاعد الدراسة مبكرًا والتوجه إلى سوق العمل تحت ضغط الظروف المعيشية أو اعتقادات أسرية بأن العمل يعلّم المسؤولية ويؤمّن مستقبلًا أفضل؛ إلا أن هذه الظاهرة تثير تساؤلات مهمة حول مستقبل الطفل وحقه في التعليم، وتأثير ذلك على المجتمع والتنمية بشكل عام.

5 نصائح عملية للأباء للتعامل مع إدمان الأطفال لألعاب الفيديو

حماية حقوق الطفل والأسرة

وأكدت الدكتورة سمية الألفي، استشاري حماية حقوق الطفل والأسرة، أن ظاهرة عمالة الأطفال تُعد من أخطر التحديات الاجتماعية التي تواجه المجتمع، موضحة أن بعض الأسر ما زالت تعتبر عمل الطفل خطوة إيجابية نحو الاعتماد على النفس أو دعم دخل الأسرة، دون إدراك التداعيات السلبية لذلك على المدى البعيد.

الظروف الاقتصادية الصعبة

وأوضحت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد جوهر في برنامج "صباح البلد" على قناة "صدى البلد"، أن الظروف الاقتصادية الصعبة والعوامل الثقافية لدى بعض الفئات تدفع إلى قبول عمل الأطفال، رغم أن من حق الطفل الأساسي أن ينعم بطفولة طبيعية وتعليم جيد يضمن له مستقبلًا أكثر استقرارًا وفرصًا أفضل.

تشغيل الأطفال

الورش أو الأعمال الحرفية

وأضافت أن بعض أولياء الأمور يفضلون إلحاق أبنائهم بالورش أو الأعمال الحرفية في سن مبكرة، اعتقادًا بأن ذلك يحميهم من السلوكيات السلبية ويكسبهم مهنة مبكرًا، لكنها شددت على أن البيئة الطبيعية لنمو الطفل هي المدرسة وليس سوق العمل، لأن التعليم يفتح آفاقًا أوسع للحياة المهنية مستقبلاً.

توفير تعليم جيد وشامل

وأشارت إلى أن الطفل المتعلم يمتلك فرصًا أكبر للعمل في مجالات متطورة وتحقيق دخل أعلى، إلى جانب تمتعه بخيارات مهنية متعددة، لافتة إلى أن تقدم الدول يقاس بمدى قدرتها على توفير تعليم جيد وشامل لأبنائها.

ما علاقة وضعية الجسم عند الأطفال بالتوحد؟

العمل المبكر بدلًا من التعليم

وأكدت أن المجتمع يخسر كثيرًا عندما يُدفع الطفل إلى العمل المبكر بدلًا من التعليم، لأنه قد يكون في المستقبل عالمًا أو مهندسًا أو معلمًا أو متخصصًا في مجالات يحتاجها المجتمع بشدة.

تطوير التعليم الفني

كما لفتت إلى أهمية تطوير التعليم الفني ليكون قائمًا على أسس علمية حديثة، موضحة أن هناك فرقًا كبيرًا بين العمل غير المنظم داخل الورش وبين خريج التعليم الفني المتطور الذي يؤهله لسوق العمل بشكل احترافي، مشيرة إلى أن بعض النماذج الحديثة في التعليم الفني أثبتت نجاحها في إعداد الطلاب لسوق العمل، بل ومواصلة بعضهم للدراسة الجامعية أو الحصول على وظائف متميزة.

القضايا الاجتماعية الأسر الأطفال عمالة الأطفال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

1160 جنيهًا.. قفزة مفاجئة في أسعار الذهب اليوم الجمعة 12-6-2026.. عيار 21 بكام؟

الذهب

أسعار الذهب.. 405 جنيهات هبوطا في عيار 21 خلال أسبوع

ابراهيم عبد الجواد

إبراهيم عبد الجواد يكشف عن أولي صفقات الأهلي في الميركاتو الصيفي

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026

تبدأ بعد 8 أيام| جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 ..مواعيد رسمية نهائية

أمريكا وإيران

العقوبات ومضيق هرمز.. النص الكامل لمذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران لوقف الحرب

الدكتور لطفي مرعي

بعد 5 أيام من الواقعة.. وفاة المتهم بقتل دكتور جامعي في المنوفية.. تفاصيل

سعد الصغير والراقصة شمس

سعد الصغير يكشف المستور في أزمته مع الراقصة شمس: اتعرضت للابتزاز والتهديد وما حصلش جواز بينا

أمين عمر

للتاريخ.. طاقم تحكيم مصري كامل بقيادة أمين عمر يقود ثاني مباريات كأس العالم

ترشيحاتنا

الدكتور إسلام عزام رئيس هيئة الرقابة المالية

الرقابة المالية: نظام جديد لتنفيذ أحكام القضاء والتحكيم على الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة

الدكتور محمد عوض رئيس هيئة الاستثمار

الاستثمار: تعاون بين المؤسسات التعليمية والاقتصادية لإعداد كوادر مؤهلة لسوق العمل

أسعار الذهب

1160 جنيهًا.. قفزة مفاجئة في أسعار الذهب اليوم الجمعة 12-6-2026.. عيار 21 بكام؟

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات | تناول هذه الأكلات ينظف الكبد من السموم.. أطعمة تُرهق الكلى

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

وزير الري ونائب محافظ الشرقية يتفقدان تطهير ترعة السعيدية بأبو حماد

وزير الري
وزير الري
وزير الري

من هي سفيرة كأس العالم المكسيكية لعام 2026؟

سلمى حايك
سلمى حايك
سلمى حايك

طريقة عمل طاجن لسان العصفور في الفرن.. وصفة شهية بطعم المطاعم

طريقة عمل طاجن لسان العصفور في الفرن.. وصفة شهية بطعم المطاعم
طريقة عمل طاجن لسان العصفور في الفرن.. وصفة شهية بطعم المطاعم
طريقة عمل طاجن لسان العصفور في الفرن.. وصفة شهية بطعم المطاعم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : صراع الذهب والنفوذ في حرب مفتوحة .. السودان بين مطامع الأرض وسنن الاستخلاف

نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: هفضل أحبك أنا.. رثاء في أربعين هاني شاكر

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إعادة النظر في انتدابات الامتحانات

سيد الضبع

ســيد الضــبع يكتب: بين قصات الشعر الغريبة والملابس الشاذة.. أين الهوية المصرية؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبد الحكيم الطحاوي يكتب: لماذا التراجع الأمريكي عن مواجهة إيران لفتح مضيق هرمز؟

المزيد