ظروف المعيشة .. لماذا يترك بعض الأطفال الدراسة ويتجهون إلى سوق العمل؟

تُعد عمالة الأطفال واحدة من القضايا الاجتماعية المعقدة التي لا تزال تثير جدلًا واسعًا في المجتمعات، خاصة مع تداخل العوامل الاقتصادية والثقافية في تشكيل قرارات الأسر.

المهارات داخل المدرسة

ففي الوقت الذي يفترض فيه أن تكون الطفولة مرحلة للتعلم والنمو وبناء المهارات داخل المدرسة، يضطر بعض الأطفال إلى ترك مقاعد الدراسة مبكرًا والتوجه إلى سوق العمل تحت ضغط الظروف المعيشية أو اعتقادات أسرية بأن العمل يعلّم المسؤولية ويؤمّن مستقبلًا أفضل؛ إلا أن هذه الظاهرة تثير تساؤلات مهمة حول مستقبل الطفل وحقه في التعليم، وتأثير ذلك على المجتمع والتنمية بشكل عام.

حماية حقوق الطفل والأسرة

وأكدت الدكتورة سمية الألفي، استشاري حماية حقوق الطفل والأسرة، أن ظاهرة عمالة الأطفال تُعد من أخطر التحديات الاجتماعية التي تواجه المجتمع، موضحة أن بعض الأسر ما زالت تعتبر عمل الطفل خطوة إيجابية نحو الاعتماد على النفس أو دعم دخل الأسرة، دون إدراك التداعيات السلبية لذلك على المدى البعيد.

الظروف الاقتصادية الصعبة

وأوضحت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد جوهر في برنامج "صباح البلد" على قناة "صدى البلد"، أن الظروف الاقتصادية الصعبة والعوامل الثقافية لدى بعض الفئات تدفع إلى قبول عمل الأطفال، رغم أن من حق الطفل الأساسي أن ينعم بطفولة طبيعية وتعليم جيد يضمن له مستقبلًا أكثر استقرارًا وفرصًا أفضل.

الورش أو الأعمال الحرفية

وأضافت أن بعض أولياء الأمور يفضلون إلحاق أبنائهم بالورش أو الأعمال الحرفية في سن مبكرة، اعتقادًا بأن ذلك يحميهم من السلوكيات السلبية ويكسبهم مهنة مبكرًا، لكنها شددت على أن البيئة الطبيعية لنمو الطفل هي المدرسة وليس سوق العمل، لأن التعليم يفتح آفاقًا أوسع للحياة المهنية مستقبلاً.

توفير تعليم جيد وشامل

وأشارت إلى أن الطفل المتعلم يمتلك فرصًا أكبر للعمل في مجالات متطورة وتحقيق دخل أعلى، إلى جانب تمتعه بخيارات مهنية متعددة، لافتة إلى أن تقدم الدول يقاس بمدى قدرتها على توفير تعليم جيد وشامل لأبنائها.

العمل المبكر بدلًا من التعليم

وأكدت أن المجتمع يخسر كثيرًا عندما يُدفع الطفل إلى العمل المبكر بدلًا من التعليم، لأنه قد يكون في المستقبل عالمًا أو مهندسًا أو معلمًا أو متخصصًا في مجالات يحتاجها المجتمع بشدة.

تطوير التعليم الفني

كما لفتت إلى أهمية تطوير التعليم الفني ليكون قائمًا على أسس علمية حديثة، موضحة أن هناك فرقًا كبيرًا بين العمل غير المنظم داخل الورش وبين خريج التعليم الفني المتطور الذي يؤهله لسوق العمل بشكل احترافي، مشيرة إلى أن بعض النماذج الحديثة في التعليم الفني أثبتت نجاحها في إعداد الطلاب لسوق العمل، بل ومواصلة بعضهم للدراسة الجامعية أو الحصول على وظائف متميزة.