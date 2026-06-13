مأساة السودانيات في تشاد.. مقايضة الطعام أو العمل مقابل العلاقة المحرمة

كشفت منظمة أطباء بلا حدود، عن نمط من الإساءة والاستغلال الجنسي من قبل بعض موظفيها المحليين والأجانب العاملين في تشاد على طول الحدود السودانية، حيث استهدفوا في بعض الحالات فتيات قاصرات، أو قاموا بمقايضة الطعام أو العمل بممارسة العلاقة المحرمة مع لاجئين، وذلك وفقًا لمذكرة داخلية سرية حصلت عليها وكالة أسوشيتد برس.

مأساة اللاجئات السودانيات في تشاد

وخلص تقرير منظمة أطباء بلا حدود، الذي نشرته وكالة أسوشيتد برس لأول مرة يوم السبت، إلى 59 ادعاءً بالإساءة، وأشار إلى فصل 18 موظفًا ومنعهم من العمل مستقبلًا.

وفي بعض الحالات، أوضحت المنظمة لوكالة أسوشيتد برس أنه تعذر التحقق من صحة الادعاءات أو تحديد هوية الجناة، كما أشار التقرير إلى أن بعض حالات الاستغلال المتكررة توحي باحتمالية وجود "اتجار جنسي" منظم.

وقالت المنظمة إنها بدأت تحقيقًا استمر لعدة أشهر استجابةً لتقرير وكالة أسوشيتد برس الذي أفاد بأن نساءً اتهمن موظفين باستغلالهن جنسيًا في مخيمات النزوح في تشاد، حيث فرّ مئات الآلاف من ضحايا الحرب الأهلية المدمرة في السودان، والتي دخلت عامها الرابع.

أشاد التقرير بوكالة أسوشيتد برس لدورها المحوري كجهة خارجية كاشفة للانتهاكات.

مخيمات اللاجئين في تشاد

تشير نتائج منظمة أطباء بلا حدود، إحدى أكبر جهات التوظيف وأكبر منظمات الإغاثة في مخيمات اللاجئين شرق تشاد، إلى أن الانتهاكات كانت أكثر انتشارًا مما تم الإبلاغ عنه سابقًا.

في الحالات التي رصدتها أسوشيتد برس في تشاد عام ٢٠٢٤، أفادت النساء بأن أشخاصًا كان من المفترض أن يحموهنّ - من العاملين في المجال الإنساني وقوات الأمن المحلية - عرضوا عليهنّ المال، وتسهيل حصولهنّ على المساعدات، وتوفير فرص عمل مقابل ممارسة الجنس، ويُعدّ هذا النوع من الاستغلال الجنسي جريمة في تشاد.

وأشارت منظمة أطباء بلا حدود في تقريرها إلى أن الحالات التي تم رصدها في تشاد تبرز بشكل خاص نظرًا لتخصيصها موارد إضافية لمكافحة الانتهاكات ومنعها.

كما ذكرت المذكرة أن هذه النتائج لا تمثل سوى جزء بسيط من الحقيقة، حيث ترددت العديد من النساء في الإفصاح عن تجاربهنّ علنًا.

رداً على استفسارات حول المذكرة، وصفت منظمة أطباء بلا حدود التقرير بأنه "تحليل داخلي صريح" كشف عن مواطن الخلل في الأنظمة.

وتراوحت مزاعم سوء السلوك، وعددها 59، بين التحرش الجنسي والاستغلال والإيذاء، و"تمثل انتهاكاً خطيراً لقيم ومسؤوليات منظمة أطباء بلا حدود، ونحن نأسف بشدة للضرر الذي لحق بهم"، بحسب رد المنظمة الخطي.

وأشارت المنظمة في بيانها إلى أنها تعمل في بيئات يكون فيها الناس ضعفاء ويعتمدون على المساعدات الإنسانية، مما يخلق اختلالات في موازين القوى ومخاطر إساءة المعاملة التي يجب معالجتها.

وأكدت أن التحقيقات تهدف إلى التصدي الاستباقي لهذه الانتهاكات.

وفي بعض الحالات التي تم التحقيق فيها، لم يكن من الممكن تتبع الأشخاص المتورطين بسبب حجم حالة الطوارئ وحركة السكان، بحسب المنظمة.

وأبلغت المنظمة وكالة أسوشيتد برس أنها عززت جهود التوظيف والتحقق من المراجع وأنظمة الشكاوى منذ إصدار التقرير.

ومع ذلك، أقرت المنظمة في بيانها بأن هناك عملاً كبيراً لا يزال مطلوباً لضمان تغيير دائم.

فصّل التقرير أنواعًا عديدة من الانتهاكات والاستغلال داخل منظمة أطباء بلا حدود. بدأت المنظمة تحقيقها في خريف عام ٢٠٢٤، وتوصلت إلى مزاعم باستغلال وإساءة معاملة لاجئين تشاديين وسودانيين، بالإضافة إلى موظفيها ومتعاقديها.

يشير التقرير إلى أن المنظمة كانت تحقق في عدة حالات استغلال جنسي للاجئات مقابل الطعام والماء والحليب. كما رصدت حالات ممارسة الجنس مقابل العمل، وبغاء لاجئات، بمن فيهن فتيات قاصرات. ويستشهد التقرير بحادثة في أحد مخيمات اللاجئين، حيث شوهد موظفون يبحثون عن فتيات، وذكر أن قادة المجتمع فرضوا حظر تجول لمنع الفتيات الصغيرات من "زيارة" موظفي المنظمة.

في إحدى الحوادث المذكورة في التقرير، تم وضع سبع لاجئات، يُزعم أنهن تم توظيفهن كعاملات يوميات، في سيارة تابعة لمنظمة أطباء بلا حدود، وأُخبرن بأنهن ذاهبات إلى مواقع توزيع المياه ومواقع البناء، لكن الفتيات نُقلن إلى مكان آخر وتعرضن للاعتداء الجنسي وطلبات ممارسة الجنس، وفقًا للتقرير.

كما كشف التحقيق أن بعض الموظفات التشاديات تعرضن للتهديد بفقدان وظائفهن إذا رفضن ممارسة الجنس مع المشرفين أو الزملاء.

في مجموعات نقاش أجراها المحققون، أفادت النساء بأنهن غالباً ما يفضلن الصمت خشية أن يُعرّض ذلك حصولهن على الرعاية للخطر.

وذكر التقرير أن بعضهن قلن إنهن لم يكنّ على دراية بحقهن في الإبلاغ أو تقديم الملاحظات.

وأبلغ موظفو منظمة أطباء بلا حدود وقادة المجتمع المحلي المحققين بأنهم يخشون الإبلاغ عن حالات الإساءة خوفاً من فقدان وظائفهم أو المساعدات. وأشار التقرير إلى أن ستة من قادة المجتمع المحلي قالوا إنه على الرغم من تعرض بناتهم أو أخواتهم للإساءة، إلا أنهن اخترن عدم الإبلاغ لمنظمة أطباء بلا حدود.

كما ذكر التقرير أن بعض من أبلغن عن حالات الإساءة لم يحصلن على المساعدة، حيث لم يتم متابعة العديد من البلاغات.

وأشارت المذكرة إلى أن بعض آليات تقديم الملاحظات، مثل الصناديق المخصصة للشكاوى، كانت غير فعالة إلى حد كبير.

وتوظف منظمة أطباء بلا حدود عشرات الآلاف من الأشخاص في عشرات البلدان، وتتنوع وظائفهم بين أطباء وممرضات وقابلات وأخصائيي علم الأوبئة، وصولاً إلى متخصصين في الموارد البشرية والخدمات اللوجستية والبناء والصرف الصحي.

ولم يحدد التقرير الوظائف التي كان يشغلها المتهمون بالإساءة.

ذكرت منظمة أطباء بلا حدود في رسالتها الإلكترونية لوكالة أسوشيتد برس أنها لن تفصح عن تفاصيل مثل فئة التوظيف لاعتبارات تتعلق بالخصوصية والسلامة.

وأكدت رسالة المنظمة أنها طبقت أساليب إبلاغ محسّنة، ودمجت استجابات الوقاية والكشف في عملياتها، ومنها على سبيل المثال، تضمين قنوات إبلاغ سرية في استجابتها الحالية لتفشي وباء إيبولا في الكونغو.

نتيجةً للتحقيق، أفاد التقرير أن 18 موظفًا - بمن فيهم موظفون دوليون ومحليون ومتعاقدون - صُنِّفوا أو كانوا على وشك التصنيف ضمن فئة "ممنوع التوظيف".

فساد منظمة أطباء بلا حدود

وأشار التقرير إلى عدم وجود نظام مُفعَّل لتبادل أسماء الأشخاص المصنفين ضمن هذه الفئة، لا سيما بالنسبة للموظفين المحليين، ما يعني إمكانية حصولهم على وظائف في مواقع أخرى تابعة لمنظمة أطباء بلا حدود.

وقدّم التقرير عدة توصيات، منها: توضيح السلوك المتوقع من الموظفين، وإجراء "تدقيقات مرجعية دقيقة"، وإنشاء قاعدة بيانات فعّالة للموظفين المصنفين ضمن فئة "ممنوع التوظيف".

ومع ذلك، أقرت منظمة أطباء بلا حدود في التقرير بأنها واجهت سابقًا ادعاءات مماثلة - مثل تفشي وباء إيبولا في الكونغو عام 2021، وتقارير عن استغلال وانتهاكات واسعة النطاق من قِبَل عمال الإغاثة وقوات حفظ السلام في عدة دول بغرب أفريقيا عام 2002 - إلا أن الوضع لم يتغير كثيرًا.

وجاء في المذكرة: "للتذكير، تم التوصل إلى تشخيص وتوصيات مماثلة في عام 2021، إلا أن ذلك لم يُفضِ إلى أي تغيير يُذكر".