« النواب» يناقش خطة عودة الجماهير للمدرجات بالسعة الكاملة .. غدًا

يستأنف مجلس النواب، غدًا الاثنين جلساته العامة برئاسة المستشار هشام بدوي، ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب، خلال جلسته خطة عودة الجماهير إلى المدرجات والملاعب بالسعة الكاملة، في إطار بحث آليات تنظيم حضور المشجعين وضمان سلامة المباريات.

وتتضمن المناقشات استعراض الإجراءات المقترحة لتأمين الملاعب، ووضع ضوابط لعودة الجماهير بشكل كامل بما يحقق التوازن بين الانضباط الرياضي وإتاحة الفرصة أمام المشجعين لمساندة فرقهم من داخل المدرجات.

معالجة الآثار السلبية لارتفاع الأسعار على المواطنين

كما يناقش المجلس طلباً مقدماً من النائبة مروة حلاوة و20 عضواً بشأن آليات تحقيق التوافق بين المعاشات ومعدلات التضخم، بالإضافة إلى طلب من النائب بسام الصواف و20 عضواً يبحث سبل معالجة الآثار السلبية لارتفاع الأسعار على المواطنين.

تفعيل منظومة التخلص من القمامة

الى جانب مناقشة طلب النائبة هند رشاد برفقة 20 عضواً بثلاثة بشأن دعم قطاع الحرف اليدوية والتراثية، تفعيل منظومة التخلص من القمامة والمخلفات الصلبة، وترسيخ الهوية الوطنية وتعزيز الانتماء.