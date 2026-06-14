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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

دعاء استقبال العام الهجري الجديد.. أدعية تملأ عامك بالخير والبركة

دعاء استقبال العام الهجري الجديد.. أدعية تملأ عامك بالخير والبركة
دعاء استقبال العام الهجري الجديد.. أدعية تملأ عامك بالخير والبركة
شيماء جمال

دعاء استقبال العام الهجري الجديد..ساعات قليلة تفصلنا عن معرفة موعد العام الهجرى الجديد، إذ تستطلع دار الإفتاء المصرية هلال العام الهجرى الجديد 1448هـ، بعد غروب شمس غد الاثنين 15 من شهر يونيو الجاري، لذلك كثر البحث عن دعاء استقبال العام الهجرى الجديد، وهو ما سنذكره فى السطور القادمة

دعاء استقبال العام الهجري الجديد

اغفر لنا ذنوب السنوات الماضية، واجعل كتابنا في العام الجديد مليء بالحسنات الطاهرة، -يا الله أدخلنا في العام الجديد وأنت راض عنا، وبدل لنا في العام الهموم إلى أفراح.

اللهم اجعل هذا العام أفضل مما مضى، وارحم موتانا وبارك لنا في الأحياء يا رب العالمين.

اللهم ما عملت من عمل في السنة الماضية ولم ترضه، ونسيته ولم تنسه، وحلمت عني مع قدرتك على عقوبتي، ودعوتني إلى التوبة، بعد جرأتي عليك، فاغفر لي وتب علي، وتولني برحمتك.


يا رب نسألك أن تسير أقدارنا في هذا العام الجديد إلى ما تحبه وترضاه، اجعله عام غفران الذنوب وتحقيق الأمنيات وأصلح فيه أمر ديننا ودنيانا".


اللهم إني أسألك الصحة والعفة وحسن الخلق والرضاء بالقدر، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي, ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها, إن ربي على صراط مستقيم.

اللهم اغفر لنا نهاية العام واكتب لنا بداية سنة جديدة مشرقة، وخفف علينا بشرف رسولكم الكريم صلى الله عليه وسلم.

دعاء استقبال شهر المحرم

  • اللهم ارزقنا فيه الرضا، والصبر، والتيسير في كل الأمور، واهدنا لما تحب وترضى.
  • اللهم اكتب لنا الخير في كل خطواتنا، واصرف عنا كل سوء.
  • يا رب، اجعل هذا العام بداية فرج قريب، ونهاية لكل ضيق، وأكرمنا فيه بحسن الخاتمة.
  • اللهم اجعلنا فيه من المقبولين، واغفر لنا ما مضى، وبارك لنا فيما هو آت.
  • اللهم اجعل هذا العام حافلًا بالخيرات، ومليئًا بالطمأنينة، وبارك لنا فيه أوقاتنا وأرزاقنا.

    دعاء أول يوم في السنة الجديدة

- اللهم و املأ قلوبنا تعظيما لشعائرك وشهودك، تعظيما تنفتح لنا به خزائن عطائك وجودك: وأفِضْ علينا من أنوار قولك: (ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، ما نستأهل به نَيْل أنوار قولك: (وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ) .

اللهم أحيينا مستورين، و امتنا مستورين، و ابعثنا مستورين، و أكرمنا بلقائك مستورين، اللّهم استرنا فوق الأرض، واسترنا تحت الأرض، واسترنا يوم العرض، اللّهم اشف مرضانا ومرضى المسلّمين، وارحم موتانا وموتى المسلّمين، واقض حوائجنا وحوائج السائلين.

اللّهم تولّ أمورنا، وفرج همومنا، واكشف كروبنا، اللّهم إنّك عفو كريم تحب العفو كريم فاعف عنا ،اللهم لا تسقطنا من عينك ولا تجعلنا شواغل خلقك، وثبتنا على ما فطرتنا وأقمنا حيث ترضى بمنك وعفوك يالله.وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد و على آله وصحبه وسلم

اللهم أن ترفع ذكري، وتيسر أمري، وتحقق حلمي، وتحصن فرجي، وتغفر ذنبي يا مجيب الدعاء. 

دعاء شهر محرم لقضاء الحوائج

  • اللهم إني أتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة وأهل بيته الذين اخترتهم على علم على العالمين اللهم لين لي صعوبتها وحزونتها واكفني شرها فانك الكافي المعافي والغالب القاهر اللهم صل على محمد وال محمد لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم.
  • اللهم إني أَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ، وَالْغَنِيمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ وَالسَّلامَةَ مِنْ كُلّ إِثْمٍ. لا تَدَعْ لِي ذَنْبًا إِلا غَفَرْتَهُ وَلا هَمًّا إِلا فَرَّجْتَهُ، وَلا حَاجَةً هِيَ لَكَ رِضًا إِلا قَضَيْتَهَا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.
  • اللهم الراحة اللهم الاطمئنان اللهم راحه البال اللهم الرضا اللهم الأمان اللهم السعادة، اللهم يا فاطر السماوات والأرض ويا عالم الغيب والشهادة، أسألك اللهم أن تشرح صدري وتغفر ذنبي.
  • اللهم إني أسألك بأنك أنت الله مالك الملك وأنك على كل شيء قدير، أن تفرج الهموم والكروب، وأن تنشر السعادة في قلوبنا يا أرحم الراحمين، اللهم ألهمنا في أمرنا الصواب، ويسر لنا في كل مسألة جواب، يا فارج الغم اجعل لي من أمري فرجًا ومخرجًا. (دعوةُ ذي النُّونِ إذ هوَ في بَطنِ الحوتِ: لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ.
  • يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، يا ودود يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما يريد. اللهم إني أسألك بعزك الذي لا يرام، وملكك الذي لا يضام.
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