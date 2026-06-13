هزة أرضية بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر تضرب محافظة ميسان بالعراق

أعلنت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل العراقية، تسجيل هزة أرضية بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر في محافظة ميسان.

وذكرت الهيئة -في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم "السبت"، أن مراصدها الزلزالية سجلت صباح اليوم حدوث هزة أرضية قرب الحدود العراقية الإيرانية في محافظة ميسان بقوة 4,2 درجة.

وأوضح قسم الرصد الزلزالي -وفقا للبيان- أن الهزة الأرضية تبعد حوالي 65 كيلومترًا شرق مدينة العمارة بمحافظة ميسان على الشريط الحدودي بين العراق وإيران، وقد شعر المواطنون الساكنين بالقرب من حدوثها شعورا متفاوتًا، داعيا المواطنين العراقيين إلى الابتعاد عن الأخبار الكاذبه والإشاعات والالتزام بالوصايا الزلزالية.