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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

طلب إحاطة بشأن التلوث بالمناطق الصناعية

مجلس النواب
مجلس النواب
فريدة محمد

تقدم النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء، ووزيرى الصناعة والتنمية المحلية والبيئة بشأن تزايد معدلات التلوث في عدد من المناطق الصناعية، وما يمثله ذلك من تهديد مباشر لصحة المواطنين والبيئة، في ظل استمرار شكاوى المواطنين من الانبعاثات الضارة والمخلفات الصناعية التي تؤثر سلبًا على جودة الحياة وتزيد من الأعباء الصحية والبيئية مؤكداً أن الدولة المصرية قطعت شوطًا كبيرًا في دعم القطاع الصناعي وتعزيز الاستثمارات، إلا أن تحقيق التنمية الاقتصادية لا يجب أن يكون على حساب صحة المواطنين أو سلامة البيئة، خاصة أن الدستور ألزم الدولة بالحفاظ على الموارد الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة للأجيال الحالية والقادمة.

وأشار “عمار” إلى أن بعض المناطق الصناعية ما زالت تشهد تجاوزات بيئية تستوجب المراجعة والرقابة الحاسمة، بما يضمن التزام جميع المنشآت الصناعية بالمعايير والاشتراطات البيئية المعمول بها، ويحد من الآثار السلبية للأنشطة الصناعية على المناطق السكنية والزراعية المجاورة متسائلاً : ما حجم المخالفات البيئية التي تم رصدها داخل المناطق الصناعية خلال السنوات الأخيرة، وما الإجراءات التي اتخذتها الحكومة تجاه المنشآت المخالفة؟،ووما مدى كفاءة منظومة الرقابة والتفتيش البيئي الحالية، وهل هناك خطة لزيادة حملات التفتيش المفاجئة وتطوير آليات المتابعة والرصد؟ووما الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لإلزام المصانع بخفض الانبعاثات والتخلص الآمن من المخلفات الصناعية وفقًا للمعايير البيئية الحديثة؟

وشدد النائب  على أن ملف التلوث الصناعي لم يعد يحتمل التأجيل أو الاكتفاء بالحلول التقليدية، مؤكدًا أن حماية البيئة ليست ترفًا وإنما حق دستوري أصيل للمواطنين، وأن أي تهاون في مواجهة المخالفات البيئية يمثل تهديدًا مباشرًا لصحة المصريين ويهدر الجهود التي تبذلها الدولة لتحقيق التنمية المستدامة .

وطالب الحكومة بسرعة اتخاذ إجراءات حاسمة وشفافة لإحكام الرقابة على المنشآت الصناعية.

حسن عمار مجلس النواب مجلس الوزراء

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