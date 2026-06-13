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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الغربية يتابع القافلة الطبية بقرية أسديمة بمركز كفرالزيات وتقديم الخدمة لـ1987 مواطنًا

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

تابع اللواء الدكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، القافلة الطبية التي نظمتها الإدارة العامة للقوافل العلاجية بقرية أسمدية التابعة لمركز كفرالزيات، ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، لتقديم خدمات طبية متكاملة ومجانية للمواطنين، تنفيذًا للتوجيهات القيادية، وضمانًا لوصول الخدمة الطبية المجانية إلى جميع الفئات المستحقة.

توجيهات محافظ الغربية 

وأوضح الدكتور أسامة بلبل، وكيل وزارة الصحة بالغربية، أن إجمالي عدد المستفيدين من القافلة بلغ 1987 مواطنًا، حيث تم توقيع الكشف الطبي وتقديم الخدمات لعدد 1473 مترددًا، وشملت الخدمات إجراء 62 تحليل دم، و31 تحليل طفيليات، و21 فحصًا بالموجات فوق الصوتية، بالإضافة إلى 168 فحصًا ضمن مبادرة “افحص واطمن” للكشف المبكر.

وأكد وكيل الوزارة حرص المحافظة على استمرار تنفيذ ونشر القوافل الطبية في جميع مراكز وقرى الغربية، وخاصة القرى المستهدفة ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، لضمان تقديم الخدمات الطبية للفئات الأولى بالرعاية.

تحرك تنفيذي عاجل 

وأشار الدكتور أحمد محسن، مدير إدارة القوافل الطبية بالمديرية، إلى أنه تم صرف العلاج لعدد 937 مواطنين بالمجان، وإجراء خلع أسنان لـ12 حالة، كما تم تنظيم 18 ندوة تثقيفية صحية لرفع الوعي لدى المواطنين، استفاد منها 302 مترددًا، وشارك 136 مواطنًا في الاستبيان الخاص بقياس رضا المنتفعين، مع استمرار متابعة جميع الحالات من خلال إدارة خدمة المواطنين بالمديرية.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي قوافل طبية قرية كفر الزيات

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