بجولة تفتيشية.. إحالة عدد من العاملين بمستشفى منوف للتحقيق

فاجأت لجنة من إداراة العلاجى بمديرية الصحة في محافظة المنوفية بقيادة الدكتور محمد سلامة بالمديرية مستشفى منوف العام بزيارة تفتيشية بعد منتصف الليل، للوقوف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين ومدى التزام الأطقم الطبية والإدارية بنوبتجيات العمل الإلزامية.

​ترأس اللجنة الدكتور أنور محفوظ، مدير إدارة الخدمات الطبية بالمديرية، يرافقه محمد يوسف مدير إدارة إدارة المتابعة الإدارية بالمديرية.

وشملت الجولة المرور الدقيق على كافة أقسام المستشفى الحيوية.

​تفقدت اللجنة قسم الاستقبال والطوارئ، حيث تبين انتظام العمل الطبي وتقديم الإسعافات العاجلة للمرضى، إلا أن اللجنة رصدت تدنيًا ملحوظًا في مستوى النظافة نتيجة غياب لعمال النظافة في هذا الوقت الحرِج.

​واستمرت الجولة لتشمل:​العناية المركزة، ​قسم الحضانات، ​عناية الأطفال، ​معمل المستشفى، ​وحدة السكتة الدماغية.

​وأسفر المرور على وحدة السكتة الدماغية والأقسام الأخرى عن كشف غياب بعض أفراد طاقم النوبتجية من الأطقم المكلفة بالعمل، بالإضافة إلى غياب ملحوظ لعدد كبير من أفراد الأمن الإداري ومعظم عمال النظافة بالمستشفى، مما استدعى اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال جميع المقصرين وإحالتهم للتحقيق العاجل.

​وفي تعقيب سريع على نتائج هذه الجولة ، شدد الدكتور عمرو مصطفى محمود، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، على أنه لا تهاون مع مقصر.. وصحة المواطن خط أحمر

وأكد إن المديرية لن تتوانى في التعامل مع الإهمال داخل المنشآت الطبية، مؤكدًا أن الجولات المفاجئة مستمرة وفي كافة الأوقات لضمان الانضباط التام.

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