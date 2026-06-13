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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الشباب والرياضة تختتم أعمال الأسبوع الثاني من القوافل الطبية لإجراء «الكود الطبي» للموسم 2026-2027

الشباب والرياضة تختتم أعمال الأسبوع الثاني من القوافل الطبية لإجراء «الكود الطبي» للموسم 2026 - 2027
الشباب والرياضة تختتم أعمال الأسبوع الثاني من القوافل الطبية لإجراء «الكود الطبي» للموسم 2026 - 2027
أ ش أ

تواصل وزارة الشباب والرياضة التوسع في تنفيذ القوافل الطبية بمختلف محافظات الجمهورية، لإجراء الفحوصات الطبية واستكمال إجراءات «الكود الطبي» للاعبين واللاعبات داخل الأندية والهيئات الرياضية والشبابية، في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة على تطوير منظومة الرعاية الطبية والوقائية للرياضيين، وتنفيذًا لأحكام قانون الرياضة ولائحة الاشتراطات الطبية والصحية.

وشهدت مراكز ووحدات الطب الرياضي بمختلف المحافظات، إلى جانب عدد من الأندية والهيئات الرياضية، إجراء الفحوصات الطبية لنحو 10,002 لاعب ولاعبة، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لانطلاق الموسم الرياضي 2026 /2027.

وأكدت الوزارة - في بيان اليوم - أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة متكاملة تستهدف تسهيل حصول الرياضيين على الخدمات الطبية المعتمدة، وتسريع إنجاز الملف الطبي الرياضي، بما يسهم في توفير بيئة رياضية آمنة تضمن الحفاظ على صحة وسلامة اللاعبين، وتدعم تطوير مستويات الأداء الرياضي.

كما شددت وزارة الشباب والرياضة على استمرارها في تطوير منظومة الرعاية الصحية والوقائية للرياضيين، وتعزيز معايير الجودة والحوكمة في تقديم الخدمات الطبية، بما يضمن سلامة الرياضيين ويدعم تحقيق أفضل مستويات الإنجاز الرياضي، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورؤية الدولة المصرية في الاستثمار في صحة الشباب والرياضيين وبناء الإنسان المصري.

الشباب والرياضة القوافل الطبية الكود الطبي

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