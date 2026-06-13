حماة وطن المنيا: مستمرون في التوعية بالتأمين الصحي الشامل حتى التشغيل الرسمي

شهد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، إجراءات تسجيل المواطنين بمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة المنيا، أولى محافظات المرحلة الثانية للمنظومة، وذلك خلال جولة ميدانية أجراها اليوم السبت لمتابعة جاهزية المنشآت الصحية واستعدادات التشغيل التجريبي للمنظومة بالمحافظة.



وشهدت الجولة حضورًا لافتًا لقيادات حزب حماة الوطن بمحافظة المنيا وأعضاء الهيئة البرلمانية للحزب، حيث شارك النائب علاء مكادي أمين الحزب بالمحافظة، و النائب حلمي جاويش عضو مجلس الشيوخ و النائب نادي عبدالرسول عضو مجلس النواب، و النائب احمد فاروق عضو مجلس الشيوخ و النائب هواري ابوطهير عضو مجلس النواب و النائبه هدير رائف عضو مجلس النواب، في متابعة إجراءات التشغيل التجريبي للمنظومة.



وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير اطلع على معدلات تسجيل المواطنين، موجهاً بإنشاء نقطة تسجيل جديدة بجامعة المنيا، بالإضافة إلى زيادة النقاط في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية لتسهيل الإجراءات على المواطنين.



وأضاف أن الوزير تفقد أجهزة الفحص والأشعة الحديثة المقرر تشغيلها ضمن استعدادات المحافظة، كما زار مركز التدريب والمحاكاة، حيث استمع إلى عرض حول نموذج صحة الأسرة، الذي يُعد المدخل الأساسي لتقديم خدمات التأمين الصحي الشامل.

من جانبهم، أكد أعضاء الهيئة البرلمانية وأمانة حزب حماة الوطن بمحافظة المنيا استمرار الحزب في تنفيذ حملات توعوية بمختلف قرى ومراكز المحافظة من خلال الوحدات والأمانات الموجودة بالمراكز للتعريف بأهمية منظومة التأمين الصحي الشامل ومزاياها، وشرح إجراءات التسجيل وآليات الاستفادة من الخدمات التي تقدمها، بما يسهم في تعزيز وعي المواطنين وتشجيعهم على الانضمام إلى المنظومة.

وشدد أعضاء الهيئة البرلمانية وأمانة الحزب على مواصلة هذه الجهود التوعوية خلال الفترة المقبلة، بالتوازي مع الاستعدادات الجارية لتطبيق المنظومة، وذلك حتى بدء التشغيل الرسمي للتأمين الصحي الشامل بالمحافظة وتحقيق أكبر استفادة ممكنة للمواطنين من خدماته.