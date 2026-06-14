لتخفيف الزحام.. رئيس مدينة أشمون يشهد بدء التشغيل الفعلي لمنفذ شحن الغاز الجديد

شهد طارق أبو حطب رئيس مركز ومدينة أشمون في محافظة المنوفية بدء التشغيل الفعلي بالمقر الجديد لمنفذ شحن الغاز"بتروتريد"والمقام بجوار مركز معلومات شبكات المرافق بالشارع الخلفي لعبد المنعم رياض بمدينة أشمون.

يأتي ذلك في إطار التيسير على المواطنين وتخفيف الزحام وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم للأفضل ، ويضم المنفذ عدد (٦) شبابيك للمواطنين المترددين علي المنفذ ، بالإضافة إلي تخصيص شباك أخر خاص بذوي الاحتياجات الخاصة للحصول علي الخدمة بكل سهوله ، بحضور أسامة فاروق نائب رئيس المدينة لشئون المدينة ، مدير إدارة المرافق بأشمون ، مسئولي شركة بتروتريد لشحن الغاز .

وأشار أبو حطب أن نقل المنفذ بالمقر الجديد جاء تنفيذًا لتوجيهات معالي الوزير اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية، بتوفير مكان أكثر إتساعًا يستوعب الأعداد المتزايدة من المواطنين المترددين على المنفذ، وأضاف أبو حطب أن المقر الجديد يهدف إلى الحد من الزحام والتكدس، وتوفير بيئة مناسبة للمواطنين أثناء الحصول على الخدمة، بما يسهم في تسهيل إجراءات شحن الغاز وتقديم الخدمة بصورة أكثر كفاءة وراحة لتلبية إحتياجات كافة المواطنين دون أي معاناه .

من جانبه أكد أبو حطب أنه يعمل دائماً من أجل هدف واحد وهو تحسين جودة حياة المواطن الأشموني بما يحقق له تغييراً ملموساً في مستوي الخدمات ، وهو ما يتطلب مضاعفة الجهود والعمل بإخلاص لتحقيق آمال وطموحات أبناء المركز نحو حياة كريمة ومستقبل أفضل ، موجهاً الشكر للواء عمرو الغريب محافظ المنوفية علي دعمه الكامل لمركز أشمون بكافة القطاعات التي تهم حياه المواطنين للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة وتوفير سبل الراحة لهم .