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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بميزات ثورية هواوي تكشف عن تحديث HarmonyOS 7

تحديث HarmonyOS 7
تحديث HarmonyOS 7
لمياء الياسين

كشفت هواوي رسميًا عن تحديث HarmonyOS 7 خلال مؤتمرها السنوي للمطورين، مقدمةً لمحةً مبكرةً عن الإصدار الرئيسي التالي من منصة برمجياتها. يُقدّم التحديث تجربةً بصريةً مُحسّنة، وتكاملًا أعمق للذكاء الاصطناعي، ومجموعةً من الميزات الجديدة التي تُركّز على الأمان. وتقول هواوي إن الإصدار الجديد مُصمّم لجعل التفاعلات بين الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر الشخصية والأجهزة القابلة للارتداء والأجهزة المتصلة أكثر سلاسةً وبديهية.


يعد من أبرز التغييرات في تحديث HarmonyOS 7 لغة تصميم مكاني جديدة تُضفي عمقًا أكبر على واجهة المستخدم. تستخدم هواوي تقنيات عرض برمجية لإنشاء تأثيرات ثلاثية الأبعاد في جميع أنحاء النظام، بما في ذلك شاشات القفل التي تتفاعل بسلاسة أكبر مع الخلفيات. كما تتميز الواجهة بتأثيرات إضاءة جديدة تُضفي حركة وعمقًا على الأزرار والمؤشرات المنزلقة وغيرها من عناصر الشاشة. تعرض مقاطع الفيديو التالية رسوميات واجهة المستخدم في HarmonyOS 7.

تحديث HarmonyOS 7


نظام تشغيل الهاتف المحمول

يلعب الذكاء الاصطناعي دورًا محوريًا في تحديث HarmonyOS 7. وتؤكد هواوي أن هذا أول نظام تشغيل لها مبني على بنية شاملة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، بدلًا من مجرد إضافة ميزات الذكاء الاصطناعي. وقد تم تطوير المساعد Celia ليصبح مركزًا للذكاء على مستوى النظام، قادرًا على فهم نوايا المستخدم، وتنفيذ إجراءات متعددة الخطوات، والتفاعل بشكل أعمق مع التطبيقات والخدمات. كما قدمت هواوي إطار عمل HarmonyOS Intelligent Agent Framework 2.0، الذي يُقال إنه يُحسّن معدلات إنجاز المهام للطلبات المعقدة إلى أكثر من 90%.

يُوسّع التحديث قدرات الذكاء الاصطناعي بشكلٍ أكبر من خلال أدوات تحرير صور أكثر ذكاءً، وميزات إنشاء محتوى، ومساعدة مُحسّنة على مستوى النظام. وتقول هواوي إن المساعد يدعم الآن نطاقًا أوسع من الأوامر داخل التطبيق، ويستجيب بفعالية أكبر لطلبات اللغة الطبيعية.

إلى جانب تحسينات الذكاء الاصطناعي، يقدم تحديث HarmonyOS 7 منصة جديدة لمكافحة الاحتيال تهدف إلى حماية المستخدمين من عمليات الاحتيال الشائعة. يستطيع النظام تحديد رموز QR المشبوهة، واكتشاف صفحات الويب التي يُحتمل أن تكون احتيالية، والإبلاغ عن محاولات انتحال هوية التطبيقات، والتعرف على أرقام الهواتف المزيفة الواردة من الخارج.

ميزة الكشف عن الاحتيال

أضافت هواوي أيضًا ميزة الكشف عن الاحتيال الصوتي باستخدام الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى العديد من الأدوات الأخرى التي تركز على أمان الاتصالات. وتُعدّ تحسينات الأداء جزءًا أساسيًا آخر من التحديث. ووفقًا لهواوي، يُقدّم نظام HarmonyOS 7 أداءً أفضل بنسبة تصل إلى 15% مقارنةً بالجيل السابق، مع الحفاظ على استقرار النظام وتقليل الحمل على المدى الطويل.

أكدت هواوي أيضًا الدفعة الأولى من الأجهزة المؤهلة لبرنامج HarmonyOS 7 التجريبي للمطورين. بدءًا من اليوم، يتوفر الإصدار التجريبي للمطورين لأجهزة مثل Huawei Mate 80 Pro وMate X7 وMate XT Master وPura 90 Pro Max وPura X وPura X Collector's Edition وnova 15 Pro. يمكن للمطورين الذين يمتلكون أجهزة مدعومة البدء باختبار البرنامج الجديد فورًا، بينما من المتوقع إطلاق النسخة النهائية في وقت لاحق من هذا العام. ستكون سلسلة Mate 90، المتوقع إطلاقها في سبتمبر في الصين، أول هواتف هواوي التي تأتي مُحمّلة مسبقًا بنظام HarmonyOS 7.

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