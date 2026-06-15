قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب: العديد من الرؤساء حاولوا صنع السلام مع إيران وجميعهم أخفقوا
عقب إعلان الاتفاق مع إيران.. تراجع النفط وصعود الأسهم وسعر الذهب
نائب ترامب يستعد لتوقيع اتفاق إيران: لا سلاح نووي لطهران
تحذير وشكوى.. تطورات جديدة في أزمة رخصة الزمالك
باكستان تثمن دور الدوحة والرياض وأنقرة في إنجاز التفاهم الأمريكي الإيراني
إيران تعلن اتفاق اللحظة الأخيرة.. وقف الحرب الليلة وتوقيع مذكرة التفاهم مع أمريكا الجمعة
الرعاية الصحية بالإسماعيلية: حالة محمد مرزبان حرجة ويخضع للتنفس الصناعي
ترامب: إلى سفن العالم شغلوا محركاتكم.. وليتدفق النفط
بدل الفرح تحولت لكفن.. تفاصيل مأساوية بحادث سقوط سيارة بترعة المريوطية
بدء صرف مساعدات "تكافل وكرامة" لـ 4.7 مليون أسرة اليوم الاثنين
دعاء آخر ليلة لمغفرة ذنوب العام الهجري.. اغتنمه بـ13 كلمة
وصول تاريخي لمنتخب إيران إلى أمريكا للمشاركة في كأس العالم 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبارأسوان| وزير الإنتاج الحربي يزور مشروعات حياة كريمة.. تشغيل المطرقة المائية.. والتجهيز لرصف الطريق الصحراوي

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الاحد الموافق 14/6/2026 أحداثا متنوعة.

فى ضوء التفاعل المباشر مع المطالب الجماهيرية ، وجه الفريق كامل الوزير وزير النقل بقيام الهيئة العامة للطرق والكبارى بالبدء فى تنفيذ أعمال رصف ورفع كفاءة مسافة 25 كم بالطريق الصحراوى الغربى بداية من كمين غرب أسوان فى إتجاه الشمال، وذلك  فى إستجابة لمطلب المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ولأهالى المحافظة لرفع كفاءة الطريق وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمترددين عليه .


استجابة لمطلب محافظ أسوان والأهالي.. وزير النقل يوجّه برصف 25 كم بـ«الصحراوي الغربي» لرفع الكفاءة وتعزيز الأمان المروري

فى بشرى سارة، أعلن المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان عن بدء التشغيل التجريبى ودخول الخدمة للمطرقة المائية التى تم تركيبها بمحطة الصرف الصحى رقم (11) بمنطقة الكرور ، بالتعاون بين شركة صرف القاهرة الكبرى ، وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان ، ضمن الحلول العاجلة لرفع كفاءة منظومة الصرف الصحى بالمنطقة .


أسوان تتحرك لإنهاء أزمات الصرف.. بدء التشغيل التجريبي لمنظومة المطرقة المائية بالكرور

جهود متنوعة

قام الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربى، والمهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بزيارة ميدانية لعدد من المشروعات التى تنفذها شركات الوزارة التابعة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة" بإعتبارها أولوية وطنية لتحسين الحالة المعيشية للمواطنين ودعم جهود التنمية المستدامة بالدولة.


وزير الدولة للإنتاج الحربى ومحافظ أسوان يتابعان تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

أناب المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان نائبه أسامه رزق لحضور إحتفالية تسليم شهادات المعاملة التجنيدية لأبناء المحافظة من ذوى الهمهم ، والتي أقيمت تحت شعار " رؤية إنسان – معاً نتحدى  " ، بقاعة المشير محمد حسين طنطاوى بجامعة أسوان. 


تسليم شهادات المعاملة التجنيدية لأبناء أسوان من ذوى الهمهم

تباينت ردود أفعال طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية بأسوان وذلك ، عقب أداؤهم لإمتحان مادة اللغة الإنجليزية.


تباين ردود أفعال طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية بأسوان لامتحان الإنجليزي

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب عيار 21

1400 جنيه.. تراجع حاد يضرب سعر الذهب عيار 21 من القمة

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية بالرقم القومي على بوابة الأزهر.. استعلم الآن بعد اعتمادها

جدول الثانوية العامة 2026

جدول الثانوية العامة 2026 .. يبدأ الأحد القادم بجميع المحافظات

الشهادة الإعدادية

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية.. كيف تحصل على نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بالاسم؟

أسعار السلع في منظومة التموين الجديدة

السكر بـ28 جنيهًا.. أسعار السلع ونصيب الفرد في منظومة التموين الجديدة

منتخب مصر

الماتش الساعة كام.. موعد مباراة مصر وبلجيكا في المونديال والقنوات الناقلة

المعاهد الأزهرية

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2026 برقم الجلوس.. الرابط وخطوات الاستعلام

الذهب

بفعل الدولار.. انخفاض مفاجئ في أسعار الذهب الآن في مصر

ترشيحاتنا

أثار الحكيم

آثار الحكيم: أرى مقعدي في الجنة ولم أفكر في الحجاب يوماً ما

أثار الحكيم

هل الفن حرام.. آثار الحكيم ترد بقوة على نهال طايل

أثار الحكيم

هل اعتزلت آثار الحكيم الفن بسبب خلافات في الوسط الفني؟.. الفنانة تجيب

بالصور

نادي السيارات يطلق أولى تدريبات "أوتو سلالوم" استعدادا لإقامة أول بطولة من نوعها في مصر.. بالصور

تدريبات بطولة أوتو سلالوم
تدريبات بطولة أوتو سلالوم
تدريبات بطولة أوتو سلالوم

تمهيدا للعرض.. طرح البوسترات الفردية لفيلم ابن مين فيهم.. صور

ليلي علوي
ليلي علوي
ليلي علوي

بعد نجاح «علي كلاي».. درة تدرس أكثر من عرض لرمضان 2027 وتواصل "قلب شمس"

درة
درة
درة

فيديو

أثار الحكيم

هل اعتزلت آثار الحكيم الفن بسبب خلافات في الوسط الفني؟.. الفنانة تجيب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الدولة المارقة على الطريقة الأمريكية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صناعة الكذب .. مصانع الوعي الزائف ومواسم حصاد العار!

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عن نقيصة الغش في الامتحانات أتحدث

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بين مخاوف العقل وحقائق الواقع.. كيف يصنع القلق سيناريوهات لا تحدث؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهروب من الأبوة

المزيد