أخبارأسوان| وزير الإنتاج الحربي يزور مشروعات حياة كريمة.. تشغيل المطرقة المائية.. والتجهيز لرصف الطريق الصحراوي

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الاحد الموافق 14/6/2026 أحداثا متنوعة.

فى ضوء التفاعل المباشر مع المطالب الجماهيرية ، وجه الفريق كامل الوزير وزير النقل بقيام الهيئة العامة للطرق والكبارى بالبدء فى تنفيذ أعمال رصف ورفع كفاءة مسافة 25 كم بالطريق الصحراوى الغربى بداية من كمين غرب أسوان فى إتجاه الشمال، وذلك فى إستجابة لمطلب المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ولأهالى المحافظة لرفع كفاءة الطريق وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمترددين عليه .



استجابة لمطلب محافظ أسوان والأهالي.. وزير النقل يوجّه برصف 25 كم بـ«الصحراوي الغربي» لرفع الكفاءة وتعزيز الأمان المروري

فى بشرى سارة، أعلن المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان عن بدء التشغيل التجريبى ودخول الخدمة للمطرقة المائية التى تم تركيبها بمحطة الصرف الصحى رقم (11) بمنطقة الكرور ، بالتعاون بين شركة صرف القاهرة الكبرى ، وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان ، ضمن الحلول العاجلة لرفع كفاءة منظومة الصرف الصحى بالمنطقة .



أسوان تتحرك لإنهاء أزمات الصرف.. بدء التشغيل التجريبي لمنظومة المطرقة المائية بالكرور

جهود متنوعة

قام الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربى، والمهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بزيارة ميدانية لعدد من المشروعات التى تنفذها شركات الوزارة التابعة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة" بإعتبارها أولوية وطنية لتحسين الحالة المعيشية للمواطنين ودعم جهود التنمية المستدامة بالدولة.



وزير الدولة للإنتاج الحربى ومحافظ أسوان يتابعان تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

أناب المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان نائبه أسامه رزق لحضور إحتفالية تسليم شهادات المعاملة التجنيدية لأبناء المحافظة من ذوى الهمهم ، والتي أقيمت تحت شعار " رؤية إنسان – معاً نتحدى " ، بقاعة المشير محمد حسين طنطاوى بجامعة أسوان.



تسليم شهادات المعاملة التجنيدية لأبناء أسوان من ذوى الهمهم

تباينت ردود أفعال طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية بأسوان وذلك ، عقب أداؤهم لإمتحان مادة اللغة الإنجليزية.



تباين ردود أفعال طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية بأسوان لامتحان الإنجليزي