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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

نائب رئيس جامعة بنها: دعم الابتكار والمشروعات الخضراء يعزز جهود التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030

جانب من الندوة
جانب من الندوة
إبراهيم الهواري

افتتح الدكتور طه عاشور نائب رئيس جامعة بنها لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور أسامة ندا عميد كلية الفنون التطبيقية، الندوة التعريفية بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، والتي نظمتها كلية الفنون التطبيقية، وذلك بحضور الدكتورة نيفين فاروق وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأستاذة رانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.


وأكد الدكتور طه عاشور حرص جامعة بنها على دعم المبادرات الوطنية التي تسهم في نشر ثقافة الاستدامة وتعزيز الوعي البيئي بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، مشيراً إلى أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تمثل منصة مهمة لتشجيع الأفكار الابتكارية وتحويلها إلى مشروعات قابلة للتنفيذ تخدم المجتمع وتدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وأضاف نائب رئيس الجامعة أن الجامعة تولي اهتماما كبيراً بتشجيع المشاركة الفاعلة في المبادرات والمسابقات المختلفة التي تفتح آفاقا جديدة أمام الشباب والباحثين لتقديم حلول مبتكرة للتحديات البيئية ، مؤكداً على تنظيم الفعاليات والندوات التوعوية لرفع الوعي بأهمية المشروعات الخضراء الذكية، وتعريف الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بآليات المشاركة ومتطلبات التقديم.
يذكر أن  الندوة تضمنت عرضاً تعريفياً بأهداف المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وآليات التقديم، وشروط ومعايير التقييم، والفئات المستهدفة، إلى جانب فتح باب الحوار والرد على استفسارات الحضور، بما يسهم في تعزيز فرص المشاركة الفاعلة وتقديم مشروعات مبتكرة تحقق أثرا تنمويا مستداما.

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