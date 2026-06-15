التلفزيون المغربي: الجمهور حزين على التعادل أمام البرازيل.. وما وصلوا إليه ليس من فراغ

أشاد عزيز محمد، المحلل الفني بالتلفزيون المغربي، بما وصلت إليه الكرة المغربية من مستوى عالٍ خلال السنوات الأخيرة على صعيد المنتخبات، مؤكدًا أن ما حدث من طرف للمنتخب المغربي لم ياتِ من فراغ.

وقال عزيز محمد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إيهاب الكومي في التغطية الخاصة لكأس العالم 2026 عبر قناة «صدى البلد»، «جمهور المغرب حزين على التعادل، وكانوا يرغبون في تحقيق المكسب على البرازيل».

وأردف قائلًا: «المغرب لديه مشروع من 15 سنة وما وصل إليه ليس من فراغ، ولديهم تخطيط كامل حتى في مسألة استقدام اللاعبين المهاجرين».

وتابع قائلًا: «ما حدث في كأس العالم 2022 نقل منتخب المغرب نقلة كبيرة، وجعل المغاربة يدخلون كأس العالم 2026 وهدفهم التتويج باللقب وليس مجرد تمثيل مشرف أو التأهل للدور الثاني فقط».

وواصل قائلًا: «توقعت وصول المغرب إلى الدور نصف النهائي من كأس العالم لما تمتلكه من لاعبين وعناصر ذات جودة عالية».