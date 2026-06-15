القوات المسلحة تهنئ الرئيس السيسي بمناسبة الاحتفال بعيد رأس السنة الهجرية

بعث الفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريـة القائـد الأعلـى للقـوات المسلحـة بمناسبـة الاحتفال بعيد رأس السنة الهجرية لعام 1448هـ.

وجاء في البرقية: "الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة يطيب لى أن أبعث إلى سيادتكم بأسمى آيات التهانى مقرونة بأطيب الأمنيات بمناسبة إستقبال العام الهجرى الجديد 1448هـ أعاده الله على سيادتكم بموفور الصحة والعطاء وعلى الوطن المفدى بكل الخير والبركاتء".

ومع الإحتفال بهذه المناسبة الإيمانية المباركة التى تفيض بمظاهر الرحمة الإلهية وتأصيل سنن العمل والبناء وتحمل الصعاب لبناء الأوطان ، فإن رجال القوات المسلحة يؤكدون لسيادتكم الوفاء بالمهام المقدسة التى يحملون أماناتها دفاعا عن الوطن أرضا وشعباً ، مستلهمين القدوة الحسنة للرسول الكريم "صلوات الله عليه وسلامه" فى البذل والعطاء لرفعة مصرنا الغالية والذود عن أمنها واستقرارها والدفاع عن مقدسات شعبها العظيم.

حفظكم الله ورعاكم وسدد خُطاكم على طريق الخير والرخاء لمصر وشعبها، وكل عام وسيادتكم بخير.

كما بعث الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بهذه المناسبة.

وأصدر الفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى توجيها لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود وكذا أفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة والعاملين المدنيين بوزارة الإنتاج الحربى بمناسبة الإحتفال بعيد رأس السنة الهجرية.

كما أصدر الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة توجيهاً مماثلا لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود وأفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة بنفس المناسبة.