قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مجلس النواب يبدأ مناقشة التقرير النهائي لمشروع موازنة 2026-2027
إثر تعرضه لوعكة صحية شديدة.. شيخ الأزهر يوجه بتحمل نفقات سفر وإقامة أسرة طالب تايلاندي
وزير خارجية تركيا لنظيره الإيراني: نأمل أن تفضي مزيد من المباحثات إلى نتيجة إيجابية
زيارة محمد بن زايد للقاهرة.. محطة جديدة في مسار التحالف المصري الإماراتي
أول مستضيف للنبي بعد الهجرة النبوية للمدينة.. تعرف على قصته
5400.. ارتفاع سعر الذهب وعيار 18 يفاجئ الجميع
وزير الخارجية السعودي يرحب في اتصاله بنظيره الإيراني بالاتفاق مع واشنطن
القنوات الناقلة لمباراة مصر وبلجيكا اليوم مجاناً
إخلاء سبيل سيدة سورية ونجليها في واقعة التعدي على جيرانهم بقليوب
غرامة 300 ألف جنيه وغلق المنشأة المخالفة.. تفاصيل مشروع قانون الأمان المؤسسي للطفل بعد إحالته للجان المختصة
مجلس حكماء المسلمين يهنِّئ الأمَّة العربية والإسلامية بمناسبة العام الهجري الجديد 1448هـ
الفرحة مرسومة على وجوههم.. لحظة خروج طالبات الثانوية الأزهرية من لجان الامتحانات اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

القوات المسلحة تهنئ الرئيس السيسي بمناسبة الاحتفال بعيد رأس السنة الهجرية

القوات المسلحة
القوات المسلحة
محمد إبراهيم

بعث الفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريـة القائـد الأعلـى للقـوات المسلحـة بمناسبـة الاحتفال بعيد رأس السنة الهجرية لعام 1448هـ.

وجاء في البرقية: "الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة يطيب لى أن أبعث إلى سيادتكم بأسمى آيات التهانى مقرونة بأطيب الأمنيات بمناسبة إستقبال العام الهجرى الجديد 1448هـ  أعاده الله على سيادتكم بموفور الصحة والعطاء وعلى الوطن المفدى بكل الخير والبركاتء".

ومع الإحتفال بهذه المناسبة الإيمانية المباركة التى تفيض بمظاهر الرحمة الإلهية وتأصيل سنن العمل والبناء وتحمل الصعاب لبناء الأوطان ، فإن رجال القوات المسلحة يؤكدون لسيادتكم الوفاء بالمهام المقدسة التى يحملون أماناتها دفاعا عن الوطن أرضا وشعباً ، مستلهمين القدوة الحسنة للرسول الكريم "صلوات الله عليه وسلامه" فى البذل والعطاء لرفعة مصرنا الغالية والذود عن أمنها واستقرارها والدفاع عن مقدسات شعبها العظيم.

حفظكم الله ورعاكم وسدد خُطاكم على طريق الخير والرخاء لمصر وشعبها، وكل عام وسيادتكم بخير.

كما بعث الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بهذه المناسبة.

وأصدر الفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى توجيها لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود وكذا أفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة والعاملين المدنيين بوزارة الإنتاج الحربى بمناسبة الإحتفال بعيد رأس السنة الهجرية.

كما أصدر الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة توجيهاً مماثلا لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود وأفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة بنفس المناسبة.

القوات المسلحة رأس السنة الهجرية وزير الدفاع رئيس الأركان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

القنوات المجانية الناقلة لمباريات كأس العالم

بدون اشتراك.. القنوات المجانية الناقلة لمباريات كأس العالم 2026

الدواجن

هبوط أسعار الفراخ البيضاء والأمهات.. والبانيه يسجل مفاجأة للمستهلكين

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 15 يونيو.. عيار 21 بكام؟

أسعار الذهب اليوم

400 جنيه.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم الاثنين 15 يونيو 2026.. عيار 21 وصل كام؟

ياسين العياري

ابن الأصول التونسية يعاقب نسور قرطاج.. ياسين العياري يهز شباك تونس بقميص السويد

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب في مصر اليوم.. عيار 21 بـ 6250 جنيها

محمد أمين بن هاشم

محمد أمين بن هاشم مديرا فنيا لـ مودرن سبورت

الرئيس السيسي و محمد بن زايد

قمة مصرية إماراتية.. الرئيس السيسي يستقبل بن زايد اليوم لبحث الملفات المشتركة

ترشيحاتنا

البنك المركزي المصري

البنك المركزي يعلن طرح سندات خزانة ب40 مليار جنيه ..تفاصيل

الدولار

تحت الـ52 جنيها..سعر الدولار اليوم الإثنين

وزير الصناعة

الصناعة تبحث توطين المشروعات واستغلال الأصول المعطلة بالصعيد

بالصور

لامبورجيني تستعد لإطلاق وحش إيطالي بقوة 1065 حصانًا

Lamborghini Revuelto 2026
Lamborghini Revuelto 2026
Lamborghini Revuelto 2026

طريقة عمل الكنافة بالمانجو باحترافية

طريقة عمل الكنافة بالمانجو بإحترافية
طريقة عمل الكنافة بالمانجو بإحترافية
طريقة عمل الكنافة بالمانجو بإحترافية

في عيد ميلاده الـ34.. صور تجمع محمد صلا بزوجته وبناته

فى عيد ميلاده الـ34.. صور تجمع محمد صلا بزوجته و بناته
فى عيد ميلاده الـ34.. صور تجمع محمد صلا بزوجته و بناته
فى عيد ميلاده الـ34.. صور تجمع محمد صلا بزوجته و بناته

سرطان الدم..أعراض صامتة يجب الحذر منها

سرطان الدم..أعراض صامتة يجب الحذر منها
سرطان الدم..أعراض صامتة يجب الحذر منها
سرطان الدم..أعراض صامتة يجب الحذر منها

فيديو

عصير القصب

بعد ضبط مادة ضارة.. التموين توجه 5 نصائح مهمة لمستهلكي عصير القصب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الدولة المارقة على الطريقة الأمريكية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صناعة الكذب .. مصانع الوعي الزائف ومواسم حصاد العار!

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عن نقيصة الغش في الامتحانات أتحدث

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بين مخاوف العقل وحقائق الواقع.. كيف يصنع القلق سيناريوهات لا تحدث؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهروب من الأبوة

المزيد