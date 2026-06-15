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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

استثمارات 90 مليون جنيه.. افتتاح محطة رفع صرف صحى دكما بشبين الكوم

افتتاح
افتتاح
مروة فاضل

 افتتح اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية محطة رفع صرف صحي دكما بمركز شبين الكوم، بإجمالي استثمارات بلغت 55 مليون جنيه، لخدمة نحو 15 ألف مواطن.

ووسط فرحة الأهالى ، أزاح محافظ المنوفية  الستار عن اللوحة التذكارية ، وأطلق شارة بدء التشغيل التجريبى  للمحطة ، واستمع إلى شرح تفصيلي عن مكونات المشروع الذى يضم محطة رفع، وشبكات انحدار، وخط طرد، حيث تم الانتهاء من الأعمال المدنية والكهروميكانيكية بنسبة 100%، بالإضافة إلى تنفيذ شبكات انحدار بطول 6 كم وخط طرد بطول 8 كم بنسبة إنجاز 100%، وتم الإنتهاء من الوصلات المنزلية بإجمالى 850 وصلة لخدمة الأهالى . 

وخلال الافتتاح ، أكد محافظ المنوفية أن ما تشهده المحافظة من مشروعات وإنجازات في قطاع الصرف الصحي يعد نقلة نوعية حقيقية في تحسين مستوى الخدمات ، مشيراً أن أن حجم استثمارات المشروعات الجاري تنفيذها بالقطاع بخطة 2025/2026 بلغ   910  مليون جنيه تنوعت ما بين إنشاء وإستكمال وتنفيذ توسعات لمحطات مياه الشرب وإنشاء محطات رفع رئيسية وفرعية وخطوط طرد وشبكات انحدار ومحطات معالجة الصرف الصحي بنطاق المحافظة ، لافتا اننا مستمرون فى مواصلة التغيير والبناء بمختلف القطاعات الخدمية والتنموية لإحداث تنمية شاملة ، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية .

كما تفقد محافظ المنوفية محطة رفع صرف صحي ميت الموز بمركز شبين الكوم، ضمن مشروع الصرف الصحي المنفذ  بالقرية، بإجمالي استثمارات بلغت 35 مليون جنيه، لخدمة نحو 16 ألف مواطن، تنفيذ شركة النصر للمباني والإنشاءات "إيجيكو"، واستمع  المحافظ إلى شرح تفصيلي حول مكونات المشروع  ونسب التنفيذ، والذى يشمل محطة رفع، وشبكات انحدار، وخط طرد، حيث تم الانتهاء من الأعمال المدنية والكهروميكانيكية بنسبة 100%، إلى جانب تنفيذ شبكات انحدار بطول 12 كم وخط طرد بطول 1 كم بنسبة إنجاز 100%، وجارى تجهيز أعمال التسليم ، ووجه المحافظ بتكثيف الجهود لنهو إجراءات تسليم المشروع  تمهيداً لدخوله الخدمة للمساهمة في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، واشار  رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي  أنه بفضل دعم وجهود محافظ المنوفية وتواصله والتنسيق مع وزير التخطيط بشأن تذليل العقبات  الخاصة بتوسعات  مشروع صرف صحى الغورى ، تم توفير الإعتمادات المخصصة لها  ،والإنتهاء  من استلام محطة  رفع ميت الموز لتدعيم مشروعات البنية التحتية للإرتقاء بمستوى الخدمات . 

وأكد محافظ المنوفية أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي يحظى باهتمام كبير ضمن خطط التنمية التي تنفذها الدولة، لما له من تأثير مباشر على تحسين مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم، موجهاً بإستمرار العمل بوتيرة متسارعة لاستكمال المشروعات الجارية ودخولها الخدمة في أسرع وقت ، بما يحقق أقصى استفادة للمواطنين، مؤكدًا أن المواطن يظل محور التنمية وغايتها الأساسية.

محافظة المنوفية المنوفية محطة رفع إفتتاح العيد القومي للمنوفية

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