مشروع نجم.. فتحي سند يساند حمزة عبد الكريم: المستقبل يبدأ من هنا

أشاد الإعلامي فتحي سند بقرار حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، باستدعاء اللاعب الشاب حمزة عبد الكريم، مؤكدًا أن الخطوة إيجابية وتستحق الدعم في ظل البحث عن عناصر واعدة تدعم المنتخب خلال السنوات المقبلة.

وقال فتحي سند، خلال تصريحاته عبر إذاعة «أون سبورت إف إم»، إن ضم حمزة عبد الكريم للمنتخب يحمل العديد من المكاسب، سواء كان الهدف إشراكه بشكل أساسي ومنحه فرصة ترك بصمة خلال البطولة، أو الاكتفاء بمنحه فرصة التعلم واكتساب الخبرات من خلال معايشة الأجواء المونديالية.

وأضاف أن هذه الرؤية تظل حقًا أصيلًا للجهاز الفني بقيادة حسام حسن، باعتباره المسؤول الأول عن اختيارات المنتخب وخططه الفنية، مشددًا على أن الأهم هو أن اللاعب يُعد «مشروع نجم» حقيقيًا يمكن أن يمثل إضافة قوية للكرة المصرية في المستقبل.

واختتم سند تصريحاته بالتأكيد على أهمية منح المواهب الشابة الفرصة المناسبة للتطور، بما يضمن تجهيز جيل جديد قادر على حمل راية المنتخب الوطني خلال السنوات المقبلة.