السعودية في اختبار صعب أمام أوروجواي.. التشكيل المتوقع والقناة الناقلة

يستهل منتخب السعودية مشواره في كأس العالم بمواجهة مرتقبة أمام نظيره أوروجواي ضمن منافسات الجولة الافتتاحية من المجموعة الثامنة في بطولة كأس العالم 2026.

تقام المباراة السعودية وأوروجواي في الساعة الواحدة صباح الثلاثاء 16 مايو على ملعب هارد روك وسط ترقب جماهيري كبير.

ويتواجد المنتخب السعودي وأوروجواي رفقة إسبانيا وكاب فيردي في المجموعة الثامنة من بطولة كأس العالم.

القناة الناقلة لمباراة السعودية وأوروجواي

تنقل مباراة السعودية وأوروجواي عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس العالم في الشرق الأوسط.

ومن المتوقع أن يبدأ جورجوس دونيس المدير الفني للمنتخب السعودي التشكيل كالتالي.

حراسة المرمى: محمد العويس.

خط الدفاع : عبد الإله العمري – حسان تمبكتي –– حسن كادش ـــ سعود عبدالحميد.

خط الوسط : مصعب الجوير– محمد كنو – عبد الله الخيبري.

خط الهجوم : سلطان مندش – فراس البريكان – سالم الدوسري.

طاقم تحكيم مباراة السعودية والأوروجواي

يتولى مهمة إدارة المباراة الإيطالي ماوريتسيو مارياني ويعاونه كل من دانييلي بيندوني وألبيرتو تيغوني فيما يدير دروفيشر الكندي مهمة الحكم الرابع.