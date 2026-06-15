لإقامة مشاورات سياسية.. توقيع مذكرة تفاهم بين قطر وإندونيسيا

وقعت دولة قطر وجمهورية إندونيسيا مذكرة تفاهم لإقامة مشاورات سياسية بين وزارتي خارجية البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، أن أول جولة مشاورات سياسية بين وزارتي الخارجية في دولة قطر وجمهورية إندونيسيا، عقدت اليوم الإثنين، في العاصمة الإندونيسية جاكرتا.

ترأس الجانب القطري سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، فيما ترأس الجانب الإندونيسي محمد أنيس متى نائب وزير الخارجية.

جرى خلال جولة المشاورات الأولى، استعراض علاقات التعاون بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها، وآخر تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.