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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

لإقامة مشاورات سياسية.. توقيع مذكرة تفاهم بين قطر وإندونيسيا

ممثلا إندونيسيا وقطر
ممثلا إندونيسيا وقطر
أ ش أ

وقعت دولة قطر وجمهورية إندونيسيا مذكرة تفاهم لإقامة مشاورات سياسية بين وزارتي خارجية البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، أن أول جولة مشاورات سياسية بين وزارتي الخارجية في دولة قطر وجمهورية إندونيسيا، عقدت اليوم الإثنين، في العاصمة الإندونيسية جاكرتا.

ترأس الجانب القطري سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، فيما ترأس الجانب الإندونيسي محمد أنيس متى نائب وزير الخارجية.

جرى خلال جولة المشاورات الأولى، استعراض علاقات التعاون بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها، وآخر تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

قطر إقامة مشاورات خارجية وكالة الأنباء القطرية

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