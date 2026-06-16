عايزة فلوس .. حبس صانعة محتوى نشرت فيديوهات رقص خادش

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، حبس صانعة محتوى بالقاهرة؛ لنشرها مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن قيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء، والتلفظ بألفاظ خارجة تتنافى مع القيم المجتمعية.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صانعة محتوى بالقاهرة؛ لنشرها مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن قيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء، والتلفظ بألفاظ خارجة تتنافى مع القيم المجتمعية.

جاء ذلك؛ بعد أن رصدتها الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، وعقب تقنين الإجراءات؛ تم ضبط المذكورة "لها معلومات جنائية"، حال تواجدها بدائرة قسم شرطة ثان السلام بالقاهرة، وبحوزتها “هاتف محمول”، بفحصه؛ تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامي.

وبمواجهتها؛ اعترفت بنشرها مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي؛ لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية؛ فاتخذت الإجراءات القانونية.





