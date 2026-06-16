العراق يعود للمونديال بعد 40 عامًا.. مواجهة قوية أمام النرويج في افتتاح مشواره

يبدأ منتخب العراق مشواره في بطولة كأس العالم 2026 عندما يلتقي مع منتخب النرويج، في مواجهة مرتقبة ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بالمونديال المقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وتقام مباراة العراق والنرويج في تمام الساعة الواحدة صباح غدٍ الأربعاء بتوقيت القاهرة، على ملعب ملعب جيليت، حيث يسعى المنتخبان لتحقيق بداية قوية وحصد النقاط الثلاث في مستهل مشوارهما بالبطولة.

ويعود منتخب العراق إلى المشاركة في كأس العالم بعد غياب استمر 40 عامًا، حيث كان ظهوره الأخير في نسخة 1986، بينما يسجل منتخب النرويج عودته إلى المونديال بعد غياب طويل منذ نسخة 1998 التي أقيمت في فرنسا.

العراق يعتمد على أيمن حسين.. والنرويج تراهن على هالاند

يعتمد منتخب العراق بشكل كبير على خبرة مهاجمه المخضرم أيمن حسين، الذي يعد أحد أهم عناصر القوة في الخط الهجومي لأسود الرافدين، بفضل قوته البدنية وقدرته على التعامل مع الكرات داخل منطقة الجزاء واستغلال الفرص.

في المقابل، يدخل منتخب النرويج المباراة معتمدًا على نجمه الأول إيرلينج هالاند، أحد أبرز المهاجمين في العالم، لقيادة الهجوم خلال البطولة، بجانب إمكانية مشاركة ألكسندر سورلوث ضمن الخط الأمامي، في ظل اعتماد المنتخب النرويجي على القوة البدنية والضغط العالي.

نظام كأس العالم 2026

وتشهد نسخة كأس العالم 2026 نظامًا جديدًا بمشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخ البطولة، حيث تم تقسيم المنتخبات إلى 12 مجموعة، تضم كل مجموعة 4 منتخبات.

ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة مباشرة إلى دور الـ32، بجانب أفضل 8 منتخبات تحتل المركز الثالث، ويتم تحديد المتأهلين وفقًا لعدد النقاط ثم فارق الأهداف وعدد الأهداف المسجلة.

وتنطلق الأدوار الإقصائية بداية من دور الـ32 يوم 28 يونيو، ثم تستمر المنافسات حتى المباراة النهائية التي تقام يوم 19 يوليو 2026 على ملعب ميت لايف ستاديوم في ولاية نيوجيرسي الأمريكية.

ويطمح المنتخبان العراقي والنرويجي إلى تحقيق انطلاقة مثالية في البطولة، خاصة أن الفوز في المباراة الأولى يمنح صاحبه دفعة قوية نحو المنافسة على التأهل إلى الدور التالي.