العويس: قدمنا مباراة كبيرة أمام أوروجواي.. والأخضر سيتطور في الجولات المقبلة

أكد محمد العويس، حارس مرمى المنتخب السعودي، رضاه عن الأداء الذي قدمه "الأخضر" أمام منتخب أوروجواي في افتتاح مشواره ببطولة كأس العالم 2026، مشيرًا إلى أن الفريق كان يطمح لتحقيق الفوز رغم الاكتفاء بنتيجة التعادل.

وفرض المنتخب السعودي ، التعادل بنتيجة 1-1 على أوروجواي ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات، في مباراة تألق خلالها العويس بشكل لافت بعدما تصدى لـ9 محاولات، بينها 4 تسديدات من داخل منطقة الجزاء.

كنا نستحق أكثر من التعادل

وقال العويس في تصريحات تلفزيونية عقب اللقاء: "قدمنا مباراة كبيرة أمام أوروجواي، وكنا نطمح لتحقيق الفوز، لكن التعادل ليس نتيجة سيئة، وسنعمل على تصحيح الأخطاء خلال المباراتين المقبلتين".

وأضاف: "المنتخب السعودي أظهر شخصية قوية طوال اللقاء، ونجح في صناعة العديد من الفرص، بينما لم يظهر المنتخب الأوروجوياني بالشكل المتوقع إلا خلال الشوط الثاني".

يشيد بزملائه بعد التألق

وتحدث حارس الأخضر عن مستواه المميز خلال المباراة، مؤكدًا أن الفضل يعود إلى المجموعة بأكملها، قائلاً: "ما قدمته هو نتيجة دعم زملائي داخل الملعب، فاللاعب السعودي دائمًا يحلم ويحقق، ونحن لا نخشى أي منافس ونسعى لتقديم أفضل ما لدينا".

ثقة بمستقبل المنتخب في البطولة

واختتم العويس تصريحاته بالتأكيد على أن المنتخب لا يزال في بداية مشواره بالمونديال، موضحًا أن ظهور بعض الأخطاء أمر طبيعي في المباراة الأولى.

وقال: "من الطبيعي أن تحدث بعض الأخطاء في بداية البطولة، لكن مع مرور المباريات واكتساب المزيد من الثقة سيرتفع النسق الفني والبدني للمنتخب بشكل أكبر".