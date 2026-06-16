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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

طارمي يكشف تفاصيل زيارة إنفانتينو لغرفة ملابس إيران ويطالب الفيفا بمزيد من الدعم

مهدي طارمي
مهدي طارمي
إسلام مقلد

كشف مهدي طارمي، قائد المنتخب الإيراني، أن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جياني إنفانتينو، حرص على زيارة بعثة المنتخب داخل غرفة الملابس عقب التعادل مع منتخب نيوزيلندا في افتتاح مشوار الفريق ببطولة كأس العالم 2026.

وكان المنتخب الإيراني قد تعادل بنتيجة 2-2 أمام نيوزيلندا على ملعب "سوفي ستاديوم"، في مباراة شهدت أجواء استثنائية داخل وخارج الملعب، في ظل الظروف المحيطة بمشاركة المنتخب في البطولة.

طارمي: الفيفا يجب أن يقدم دعماً أكبر

وفي تصريحات نقلتها شبكة ESPN، أكد طارمي أن زيارة إنفانتينو تحمل رسالة إيجابية، لكنها لا تكفي لحل التحديات التي تواجه المنتخب الإيراني.

وقال قائد إيران: "بالتأكيد، هو يريد محاولة مساعدتنا، لكن الأمر يتعلق بأشياء أخرى أيضاً، والجميع يدرك ذلك. لست بحاجة لذكر ذلك، لأنكم تعرفون أين نحن".

وأضاف: "أعتقد أن الفيفا يجب أن يساعدنا أكثر من ذلك، وسنرى ما الذي سيحدث خلال الفترة المقبلة".

استياء بسبب غياب مسؤولين عن البعثة

وأعرب طارمي عن إحباطه من عدم تمكن رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم، مهدي تاج، إلى جانب عدد من أعضاء الجهازين الإداري والطبي، من مرافقة المنتخب إلى الولايات المتحدة.

وقال اللاعب: "كل شيء يمثل كارثة بالنسبة لنا"، في إشارة إلى الصعوبات التي واجهتها البعثة قبل وأثناء البطولة.

أجواء استثنائية في لوس أنجلوس

وتحظى مشاركة إيران في مونديال 2026 باهتمام واسع، خاصة أن مباراتها الافتتاحية أقيمت في محيط مدينة لوس أنجلوس، التي تضم واحدة من أكبر الجاليات الإيرانية خارج البلاد.

وشهدت المباراة تفاعلاً جماهيرياً لافتاً خلال عزف النشيد الوطني الإيراني، حيث تداخلت هتافات التأييد مع بعض صيحات الاستهجان، قبل أن يحظى المنتخب بدعم جماهيري كبير مع انطلاق اللقاء.

دعم جماهيري رغم التحديات

وحضر المباراة أكثر من 70 ألف متفرج، حيث ساند قطاع كبير من الجماهير المنتخب الإيراني طوال المباراة، في مشهد عكس الاهتمام الكبير بظهور الفريق في البطولة رغم الظروف والتحديات التي أحاطت بمشاركته منذ بداية الاستعدادات للمونديال.

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