سيارات جديدة 2026 في السوق المصري

ينتشر في سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.
وتوافره هذه الطرازات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: ام جى 6، وبيستون B70، وجاك J7 ، وبايك يو 5 بلس، ودونج فنج شاين .
دونج فنج شاين موديل 2026
تحصل سيارة دونج فنج شاين موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 197 حصان، وبها عزم دوران 300 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .
الفئة الأولي من سيارة دونج فنج شاين موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 790 ألف جنيه .
الفئة الثانية من سيارة دونج فنج شاين موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 945 ألف جنيه .
بايك يو 5 بلس موديل 2026
تستمد سيارة بايك يو 5 بلس موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، وتنتج قوة 111 حصان، وبها خزان وقود سعة 48 لتر، وعزم دوران 142 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .
الفئة الأولي من سيارة بايك يو 5 بلس موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 849 ألف جنيه .
الفئة الثانية من سيارة بايك يو 5 بلس موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 974 ألف جنيه .
جاك J7 موديل 2026
تنتج سيارة جاك J7 موديل 2026 قوة 150 حصان، وبها محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها خزان وقود سعة 55 لتر، وعزم دوران 2140 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .
تباع سيارة جاك J7 موديل 2026 في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 39 ألف جنيه .
بيستون B70 موديل 2026
قوة سيارة بيستون B70 موديل 2026 تصل إلي 169 حصان، وبها محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتنقل قوة السيارة من المحرك إلي العجلات من خلال علبة تروس أوتوماتيك .
يصل سعر سيارة بيستون B70 موديل 2026 في سوق السيارات المصري إلي مليون و 225 ألف جنيه .
ام جى 6 موديل 2026
سعة خزان وقود سيارة ام جى 6 موديل 2026 يصل غلي 50 لتر، وبها محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها قوة 169 حصان، وعزم دوران 250 نويتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .
الفئة الأولي من سيارة ام جى 6 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 280 ألف جنيه .
الفئة الثانية من سيارة ام جى 6 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 300 ألف جنيه .