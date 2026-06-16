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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سيارات جديدة 2026 في السوق المصري

سيارات جديدة 2026 في مصر
سيارات جديدة 2026 في مصر
إبراهيم القادري

ينتشر في سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وتوافره هذه الطرازات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: ام جى 6، وبيستون B70، وجاك J7 ، وبايك يو 5 بلس، ودونج فنج شاين .

دونج فنج شاين موديل 2026

تحصل سيارة دونج فنج شاين موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 197 حصان، وبها عزم دوران 300 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

دونج فنج شاين موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة دونج فنج شاين موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 790 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة دونج فنج شاين موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 945 ألف جنيه .

بايك يو 5 بلس موديل 2026

تستمد سيارة بايك يو 5 بلس موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، وتنتج قوة 111 حصان، وبها خزان وقود سعة 48 لتر، وعزم دوران 142 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

بايك يو 5 بلس موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة بايك يو 5 بلس موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 849 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة بايك يو 5 بلس موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 974 ألف جنيه .

جاك J7 موديل 2026

تنتج سيارة جاك J7 موديل 2026 قوة 150 حصان، وبها محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها خزان وقود سعة 55 لتر، وعزم دوران 2140 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

جاك J7 موديل 2026

تباع سيارة جاك J7 موديل 2026 في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 39 ألف جنيه .

بيستون B70 موديل 2026

قوة سيارة بيستون B70 موديل 2026 تصل إلي 169 حصان، وبها محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتنقل قوة السيارة من المحرك إلي العجلات من خلال علبة تروس أوتوماتيك .

بيستون B70 موديل 2026

يصل سعر سيارة بيستون B70 موديل 2026 في سوق السيارات المصري إلي مليون و 225 ألف جنيه .

ام جى 6 موديل 2026

سعة خزان وقود سيارة ام جى 6 موديل 2026 يصل غلي 50 لتر، وبها محرك سعة  1500 سي سي تيربو، وبها قوة 169 حصان، وعزم دوران 250 نويتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

ام جى 6 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة ام جى 6 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 280 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة ام جى 6 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 300 ألف جنيه .

سوق السيارات المصري إصدارات السيارات الجديدة دونج فنج شاين موديل 2026 بايك يو 5 بلس موديل 2026 جاك J7 موديل 2026 بيستون B70 موديل 2026 ام جى 6 موديل 2026

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