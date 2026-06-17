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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

أعمال شهر المحرم وفضائله .. احرص عليها ثوابها مضاعف

عمال شهر المحرم وفضائله
عمال شهر المحرم وفضائله

أعمال شهر المحرم .. مع إشراقة اليوم الثلاثاء وبداية غرة شهر المحرم، يفتح العام الهجري الجديد أبوابه بنفحات إيمانية عظيمة، حيث يُعد هذا الشهر من أعظم مواسم الطاعة في الإسلام، كونه أحد الأشهر الحرم التي عظّمها الله سبحانه وتعالى وخصّها بمكانة خاصة بين سائر الشهور.

وقد أشار القرآن الكريم إلى فضل هذه الأشهر بقوله تعالى: «إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السموات والأرض منها أربعة حرم»، في تأكيد واضح على حرمتها وعظم شأنها، وضرورة اغتنامها في الطاعات والبعد عن المعاصي.

ويحظى شهر المحرم بمزيد من التشريف، إذ أضيف إلى الله سبحانه وتعالى فقيل عنه "شهر الله المحرم"، في دلالة على مكانته الرفيعة، كما بيّنت السنة النبوية فضل هذا الشهر وما يتضمنه من فرص عظيمة لمغفرة الذنوب، وعلى رأسها صيام يوم عاشوراء الذي يكفّر ذنوب سنة كاملة.

أعمال مستحبة في شهر المحرم 

وفي هذا السياق، أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أن شهر المحرم يمثل فرصة حقيقية لبدء صفحة جديدة مع الله، من خلال الالتزام بعدد من الأعمال الصالحة التي تعين المسلم على الثبات والاستقامة.

ومن أبرز الأعمال المستحبة في هذا الشهر، الإكثار من الطاعات بشكل عام، سواء من صلاة وذكر وقراءة القرآن، مع الحرص على الاجتهاد في العبادة واستغلال هذه الأيام المباركة بأفضل صورة ممكنة.

كما يُنصح بالمبادرة إلى أداء الأعمال الصالحة وعدم تأجيلها، حتى تتحول إلى سلوك دائم يرافق المسلم طوال العام، ويكون هذا الشهر نقطة انطلاق لحياة أكثر التزامًا.

ومن الأعمال المهمة كذلك اغتنام المواسم الإيمانية التي يتضمنها الشهر، مثل صيام يوم عاشوراء، والإكثار من الصيام بشكل عام، لما له من فضل كبير في تهذيب النفس وتقوية الصلة بالله.

ويؤكد العلماء أيضًا على ضرورة تجنب الظلم بمختلف صوره خلال الأشهر الحرم، نظرًا لعظم حرمتها، سواء كان ظلمًا للنفس بالمعاصي أو للآخرين بالتعدي على الحقوق، مع الحرص على التوبة الصادقة.

كما يُستحب الإكثار من الصدقات خلال هذا الشهر، لما لها من أثر كبير في تفريج الكروب ومضاعفة الأجر، إلى جانب الحرص على الصيام كأحد أبرز العبادات التي تميز هذا الشهر المبارك.

ويمثل شهر المحرم فرصة ذهبية لكل مسلم لإعادة ترتيب أولوياته، والبدء في عام هجري جديد بروح مختلفة، قائمة على الطاعة والقرب من الله، واستثمار هذه الأيام المباركة فيما يعود بالنفع في الدنيا والآخرة.

أعمال شهر المحرم شهر المحرم مركز الأزهر العالمي أعمال مستحبة في شهر المحرم

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