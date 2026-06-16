الكشف عن الوثيقة "السرية".. هذا هو نص مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، عن مصادر وثيقة يزعم أنها النسخة النهائية لمذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران ، والتي وقعت إلكترونياً، لكن الطرفين لم يكشفا عنها، وصرح الرئيس دونالد ترامب بأنها ستنشر فقط بعد مراسم التوقيع الرسمية يوم الجمعة المقبل في سويسرا.

بحسب الصحيفة فأن موثوقية الوثيقة ليست واضحة تماماً، لكن ما تقوله يشبه التقارير الأخرى حول تفاصيل الاتفاق - وتقرير صحيفة "وول ستريت جورنال" هذا المساء الذي يفيد بأن إيران ستحصل فور توقيع المذكرة على فائدة اقتصادية هائلة في شكل إعفاء من العقوبات المفروضة على مبيعات النفط - حتى قبل بدء المفاوضات المستقبلية بشأن البرنامج النووي الإيراني، والتي من المفترض أن تستمر 60 يوماً.

ووفقا للصحيفة فأنه في إسرائيل، التي تشعر بقلق بالغ إزاء تداعيات الاتفاقية، طلبت من الولايات المتحدة الاطلاع عليها، لكن طلبها قوبل بالرفض. وقد أقر السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة، يحيئيل ليتر، اليوم بأن إسرائيل لا تعرف حتى الآن بتفاصيل النص النهائي. ولكن يزعم الآن أنه تم الكشف عن نصها، وهذا ما ورد في الوثيقة المسربة:

١. تعلن الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة، إلى جانب حلفائهما في الحرب الدائرة، بتوقيع مذكرة التفاهم هذه، إنهاءً فورياً ودائماً للحرب على جميع الجبهات، بما فيها لبنان، وتتعهدان بعدم شن أي عمل عدائي ضد بعضهما البعض، والامتناع عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها ضد أي منهما. وسيؤكد الاتفاق النهائي أحكام هذه المادة والمواد المتبقية.



2. تتعهد جمهورية إيران الإسلامية والولايات المتحدة باحترام سيادة كل منهما وسلامة أراضيها، والامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية لكل منهما.

3. تلتزم جمهورية إيران الإسلامية والولايات المتحدة بالتفاوض والتوصل إلى اتفاق نهائي في غضون فترة أقصاها 60 يومًا، قابلة للتمديد بالتراضي المتبادل.

4. فور توقيع مذكرة التفاهم هذه، سترفع الولايات المتحدة الحصار البحري وتمتنع عن أي تدخل أو تدخل ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وستعيد حركة الملاحة البحرية إلى طاقتها الكاملة في غضون 30 يومًا كحد أقصى؛ وستكون حركة الملاحة البحرية متناسبة مع حجم حركة الملاحة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية قبل الحرب. كما تتعهد الولايات المتحدة بسحب قواتها من المناطق المحيطة في غضون 30 يومًا من توقيع الاتفاقية النهائية.

5. عند توقيع مذكرة التفاهم هذه، ستتخذ الجمهورية الإسلامية الإيرانية على الفور خطوات لضمان استئناف حركة السفن التجارية من الخليج العربي إلى بحر عمان والعكس في غضون 30 يومًا إلى حجم ما قبل الحرب، مع مراعاة الحاجة إلى إزالة العوائق التقنية وتحييد الألغام من قبل إيران.

6. تلتزم الولايات المتحدة، بالتعاون مع شركائها الإقليميين، بوضع خطة شاملة متفق عليها لإعادة تأهيل وتنمية اقتصاد جمهورية إيران الإسلامية، وتأمين تمويل لا يقل عن 300 مليار دولار. وسيتم الانتهاء من وضع آلية تنفيذ هذه الخطة، كجزء من الاتفاق النهائي، في غضون 60 يوماً.

7. تلتزم الولايات المتحدة بإنهاء جميع أنواع العقوبات التي تواجهها جمهورية إيران الإسلامية حاليًا، وفقًا لجدول زمني يتم الاتفاق عليه كجزء من الاتفاق النهائي، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ومجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بالإضافة إلى جميع العقوبات الأمريكية الأحادية الجانب، سواء كانت أساسية أو ثانوية.

٨- تؤكد الجمهورية الإسلامية الإيرانية مجدداً أنها لن تنتج أسلحة نووية أبداً. وقد اتفقت الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة على أن مصير المواد المخصبة وجميع المسائل الأخرى المتفق عليها بشأن البرنامج النووي، بما في ذلك احتياجات إيران النووية، سيتم تناولها بشكل مناسب في اتفاق نهائي؛ وسيؤكد هذا الاتفاق النهائي أحكام هذه المادة.

9. تتفق الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة على أنه إلى حين التوصل إلى اتفاق نهائي، سيحافظان على الوضع الراهن: ستحافظ إيران على الوضع الراهن فيما يتعلق ببرنامجها النووي، ولن تفرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة على إيران أو تزيد من قواتها في المنطقة.

10. تتعهد الولايات المتحدة بأنه فور توقيع مذكرة التفاهم هذه، وحتى تاريخ رفع العقوبات، ستصدر وزارة الخزانة الأمريكية إعفاءات لصادرات النفط الخام الإيراني، والمنتجات البتروكيماوية ومشتقاتها، وجميع الخدمات ذات الصلة، بما في ذلك الخدمات المصرفية والتأمين والنقل وما شابه ذلك.

11. تتعهد الولايات المتحدة، مع تقدم المفاوضات نحو التوصل إلى اتفاق نهائي، بالإفراج عن الأموال والأصول المجمدة أو المقيدة لجمهورية إيران الإسلامية وإتاحتها بالكامل للولايات المتحدة. وستُستخدم هذه الأموال، سواءً كانت مودعة في الحساب الرئيسي أو محولة، لأي دفعة تدفع للمستفيد النهائي الذي يحدده البنك المركزي لجمهورية إيران الإسلامية، وستكون متاحة للاستخدام بالكامل. وتتعهد الولايات المتحدة بإصدار جميع التصاريح والتراخيص اللازمة بناءً على ذلك.

12. تتفق الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة على إنشاء آلية تنفيذ للإشراف على التنفيذ الناجح للاتفاق النهائي والالتزام المستقبلي به.



13. بعد توقيع مذكرة التفاهم هذه، وعند تلقي ضمانات بشأن بدء تنفيذ المواد 4 و5 و10 و11 من مذكرة التفاهم هذه، واستمرار تنفيذ هذه التدابير، ستدخل جمهورية إيران الإسلامية والولايات المتحدة في مفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن المواد المتبقية فقط.

14. سيتم إقرار الاتفاق النهائي من خلال قرار ملزم من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.