تقديرا لجهوده.. سانتو ستيفانو الإيطالية تنظم احتفالية لتكريم النائب محمد أبو العينين

كشف مجدي يوسف مراسل قناة " صدى البلد"، على مشاركة النائب محمد أبو العينين رئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط في اجتماعات اللجنة السياسة والأمنية والدفاع بالبرلمان الأورومتوسطي .



وقال مجدي يوسف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" مدينة سانتو ستيفانو الإيطالية قامت بتنظيم احتفالية لتكريم النائب محمد أبو العينين تقديرا لجهوده".



وتابع مجدي سيوسف :" أبو العينين تحدث عن ملف السلام في الشرق الاوسط وضرورة حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية ".

وأكمل مجدي يوسف:" أبو العينين تحدث عن الدور المصري في عملية السلام بالشرق الاوسط والوضع الحالي في الشرق الاوسط في إيران ومنطقة الخليج ".

ولفت مجدي يوسف:" اجتماع اللجنة السياسية والامنية والدفاع في البرلمان الأورومتوسطي شهد حضورا واسعا من ممثلي الدول الاعضاء بالبرلمان الاورومتوسطي، وطالب أبو العينين البرلمان الاورومتوسطي ان يكون له صوت مسموع حول العالم ويكون له دور محوري لإحلال السلام في المنطقة ".

