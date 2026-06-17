فتحي سند: هاردلك للنشامى وللشعب الأردني.. أكثر المباريات ظلمًا في كأس العالم

فاز منتخب النمسا على نظيره الأردني بنتيجة 3-1، ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026 التي تُقام بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

و علق فتحي سند عبر فيسبوك على نتيجة المباراة كاتبا: هاردلك للنشامى وللشعب الأردني.. من أكثر المباريات ظلمًا في كأس العالم حتى الآن.. الأردن كانت الطرف الأفضل والأقرب للفوز، صنعت الفرص وفرضت شخصيتها على اللقاء، لكنها افتقدت اللمسة الأخيرة أمام المرمى.

و أضاف: في مباريات المونديال التفاصيل الصغيرة هي التي تصنع الفارق، واليوم الحسم لم يكن حاضرًا رغم الأداء الكبير.. تعثر محبط.. لكن الأردن أثبتت أنها تستحق التواجد بين الكبار.

وأحرز اللاعب علي علوان نجم منتخب الأردن، أول أهداف منتخب بلاده في تاريخ بطولة كأس العالم، في شباك منتخب النمسا.

ويشارك منتخب الأردن في بطولة كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه، وذلك خلال النسخة الجارية في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وتقدم منتخب النمسا بهدف في الدقيقة 21 عبر لاعبه رومانو شميد، ثم تمكن اللاعب الأردني علي علوان من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 50، ليوقع على الهدف التاريخي الأول لمنتخب النشامى في بطولات كأس العالم.

ويتواجد المنتخبان الأردني والنمساوي في المجموعة العاشرة للمونديال إلى جانب منتخبي الجزائر والأرجنتين.