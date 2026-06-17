كلية الزراعة بمشتهر تدشن موسم الأرز بالمزرعة البحثية لدعم الدراسات التطبيقية

شهدت كلية الزراعة بمشتهر انطلاق أعمال زراعة وشتل محصول الأرز بالمزرعة البحثية بالكلية، في إطار خطة الكلية لدعم البحث العلمي وتفعيل التجارب الحقلية التطبيقية على المحاصيل الاستراتيجية، بما يسهم في تطوير القطاع الزراعي ورفع كفاءة الإنتاج.



جاء ذلك بحضور الدكتور السيد خاطر عميد الكلية، والدكتور محمد شعبان وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة تهاني رشدي رئيس قسم وقاية النبات، والدكتور الحسيني نوار أستاذ وقاية النبات، والدكتور جمال عاشور أستاذ أمراض النبات، والدكتور محمد الخالع أمين عام الكلية، والمهندس عبدالله جمال بالمزرعة البحثية.



وأكد الدكتور السيد خاطر أن الكلية تولي اهتمامًا كبيرًا بالتوسع في الأنشطة البحثية والتطبيقية المرتبطة بالمحاصيل ذات الأهمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن محصول الأرز يمثل أحد المحاصيل الاستراتيجية التي تحظى بأولوية في البرامج البحثية للكلية، لما له من دور مهم في دعم منظومة الأمن الغذائي.



وأضاف أن التجارب التي يتم تنفيذها بالمزرعة البحثية تهدف إلى تقييم وتطوير الممارسات الزراعية الحديثة، والاستفادة من نتائج الأبحاث العلمية في مواجهة التحديات التي تواجه الإنتاج الزراعي، بما ينعكس إيجابًا على المزارعين والقطاع الزراعي بصفة عامة.